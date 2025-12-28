深圳22歲女患罕病6年來進食如折磨　醫生30分鐘手術重開「胃口」

廣東22歲女生小林（化名），自中學起便有進食障礙，每次用餐時都感到食物卡在喉嚨，後期甚至連喝水都變得困難，後來確診患上「賁門失弛緩症」。她曾在4年前接受手術，但術後不到半年，吞嚥困難的情況再次發生。近期，小林在深圳一醫院接受手術，僅用時30分鐘，醫生團隊便為她解決了吞嚥困難的問題。



中山大學附屬第七醫院介紹，小林患上罕見病「賁門失弛緩症」，簡單來說，就是胃的「大門」失靈不能正常地打開，食物全都堵在食道。由於患者會有極大痛苦，此病又被稱為「不是腫瘤的惡性腫瘤」。

患者的賁門不能正常地打開。（影片截圖）

正常賁門呈打開狀態。（影片截圖）

從中學開始，吃飯對小林而言是一種折磨，食物總像卡在喉嚨難以吞嚥，漸漸地連喝水也變得困難。4年前，小林曾做過一次手術，症狀短暫好轉過，但術後不到半年，吞嚥困難的情況再現，且日益加重，最後她連流水、喝湯都難以下嚥，每一餐都必須用大量清水強行將食物一併吞下。

最近，小林在中山大學附屬第七醫院接受手術，該團隊由復旦大學附屬中山醫院周平紅教授主刀，中山七院消化醫學中心、麻醉科、手術室與內鏡中心護理團隊全程協同，手術僅用時30分鐘，便為小林解決了困擾她6年的煩惱。目前，小林的症狀已徹底緩解，「我終於能好好吃飯了！」

醫生團隊為患者進行POEM手術。（微信公眾號＠中山七院）

什麽是賁門失弛緩症？

賁門失弛緩症是一種較少見的食管動力障礙疾病，由於賁門的肌肉無法正常放鬆，同時連接食道和胃的管道（食管）也失去蠕動能力，導致食物和液體難以順利進入胃，卡在食管中。

患者的典型症狀包括吞嚥困難；食物在食管內滯留，引起胸悶、胸骨後不適；液體、未消化的食物倒流；體重下降、營養不良等。