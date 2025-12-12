因近親結婚致後代患罕見遺傳病　男子天生「牛蹄腳」和「螃蟹手」

安徽亳州一男子，因外公外婆為堂兄妹近親結婚，天生患有「牛蹄腳」和「螃蟹手」的罕見遺傳病，醫生檢查後認為不用治療。當事人自述對生活影響不大，「除了開車什麼啥都能做」。



綜合內媒報道，當事人李先生的外公外婆屬於堂兄妹關係，屬於法律禁止的三代以內旁系血親通婚範疇。其出生後便顯現出明顯的肢體畸形症狀：雙腳形似「牛蹄」，腳趾融合只有兩個腳指頭；雙手呈「螃蟹手」狀，手指發育異常、相互黏連，只有三個手指頭。

李先生的「牛蹄腳」只有兩個腳指頭。（第一眼新聞）

李先生告訴內地記者，媽媽那一代人未出現問題，到外孫這一代開始基因變異。幼年時代出門會被人盯着看，心理上有一些不舒服，母親每次看到他的手腳都會忍不住哭起來。去過多家醫院檢查，醫生都統一認為，不用治療。

目前，李先生能夠自理日常生活，結婚後三個孩子也很健康。他靠自己雙手做生意賺錢生活，曾自學吹氣球造型，現在轉行做氦氣生意。「我除了開車，其他啥都能做。」

李先生的「螃蟹手」只有三個手指頭。（第一眼新聞）

醫學專家表示，近親結婚會大幅增加隱性遺傳病的發病概率，因為近親之間攜帶相同致病基因的可能性遠高於普通人群，導致後代出現畸形病症，不僅治療周期長、費用高，還可能伴隨患者終身。

據了解，中國婚姻法明確禁止直系血親和三代以內旁系血親結婚，此舉正是為了降低遺傳疾病的發生風險。