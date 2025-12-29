內地網紅在非洲遭同胞綁架　拒詐騙被打斷腿跳車保命　兇手被拘捕

綜合九派新聞、封面新聞報道，此前，貴州博主曾凡貴（網名「曾舒記管家婆」）稱在非洲坦桑尼亞遭另一名中國博主趙某洋（網名「非洲洋洋」）綁架，因拒絕詐騙國內同胞，被毆打至雙腿骨折、肋骨斷裂，事件引發廣泛關注。當地時間12月25日凌晨，趙某洋在坦桑尼亞被當地警方拘捕。



被送往醫院接受救治的曾先生。（紅星新聞）

拍攝行程中途被禁錮 事主拒合作詐騙後被打斷腿

據封面新聞報道，11月28日，貴州織金縣27歲自媒體博主曾先生（網名：曾舒記管家婆）在非洲坦桑尼亞旅遊期間，從網上認識了在當地的中國人趙某洋，後兩人相約一同到偏遠的非洲部落拍攝影片。

曾照顧曾先生的一名坦桑尼亞華商丁先生稱：「在原始部落拍攝完素材後，趙某洋就突然收繳了小曾的手機，限制其自由，並用電棍等進行虐打，扣押時間持續了七天。」

受害人曾先生的社交帳號。（抖音截圖）

曾先生。（極目新聞）

丁先生說，趙某洋希望曾先生用其自媒體的影響力，發佈虛假投資資訊，騙國內企業家赴坦桑尼亞考察，隨後謀取財物。此提議遭到曾先生強烈拒絕，「在第七天，趙某洋將曾先生載往不明地點途中，曾先生跳窗逃跑，並大聲呼救吸引附近當地人的注意，最終獲救。」

據九派新聞報道，一位事發後曾去醫院幫忙的在坦桑尼亞的華人博主表示 ，曾先生曾在醫院治療，腿斷了，身上有被電擊過的痕跡，護照、手機等個人物品消失，靠華人組織和華人籌款救助。

趙某洋事後曾發影片稱，花錢找黑人教訓對方，沒料到對方下手過重打斷了曾凡貴的腿。（紅星新聞）

華人志願者協助追捕 涉事網紅落網即捱打現醜態

當地時間12月25日淩晨，趙某洋在華人志願者們的協助下被當地警方拘捕。據九派新聞報道，丁先生介紹，這次抓捕行動持續了10多天的時間，出動人員10多人，駕車幾千公里，最後在離邊境線80公里的地方鎖定了疑犯行蹤。

趙某洋對同胞「下黑手」的行徑引發公眾的強烈譴責和憤慨。社交平台上的一則影片顯示，趙某洋被戴上了手銬敘述案件情況時，遭人扇耳光。丁先生說，不知道誰打的，可能是有情緒激動的人沒控制住。

趙某洋被抓。（受害人曾先生社交帳號）

嫌疑人趙某洋短影片帳號（抖音截圖）

據了解，趙某洋也是在非洲拍攝短片的網紅，並企圖營造熱愛公益的正面形象，在個人簡介寫上「失蹤孩童家屬可私信我，願無償幫助盡綿薄之力」、「出於農民，饋於百姓」。

事發後，趙俊洋曾發影片稱，是因為租車費的分攤問題與曾凡貴發生衝突，找當地人打了對方，當地人下手太重，把曾凡貴打到骨折。