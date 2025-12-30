為退2980元學費內地男墮投資陷阱　民警攔截匯款挽回逾10萬財物

上海閔行警方近日透過反詐預警系統，及時揭穿一宗以「退費」為幌子的投資騙局，事主一度深信自己正在參與「正規基金」操作以取回學費，最終在民警全力攔截下，才保住巨額財物。



《新民晚報》報道，事主張先生此前花2980元（人民幣，下同）購買一款投資理財課程，由於對課程效果失望，遂申請退款。不久後，他接到自稱是某「基金公司客服」的來電，對方表示其退款申請已轉由該公司處理，但需要下載一個指定手機App，並加入「官方退費群組」。

在群組內，不少「學員」聲稱已通過該途徑成功退款，令張先生逐漸放鬆警惕。其後，客服表示需通過購買該公司指定的理財產品才能完成退款流程。

張先生加入的退費群。（新民晚報）

在客服的誘導下，張先生首次轉賬1000元購買相關理財產品，並順利收到1200元「退款」後，他便信以為真繼續投資以退回剩餘學費。

隨後，騙徒開始收網，以「操作超時」、「賬戶被凍結」等各種藉口，要求張先生支付「解凍金」、「保證金」。此外，騙徒還指示他購買高價實物，包括電腦硬件、電子購物卡，乃至投資金條，並要求他將實物快遞到指定地址。

今年12月18日，閔行公安分局古美路派出所通過反詐預警系統發現，張先生多次向涉詐帳戶轉賬，疑似遭遇電信網絡詐騙，民警立即上門核實。

張先生被誘導購買理財產品。（新民晚報）

起初，張先生並不認為自己被騙，還堅稱「這家基金公司是正規的，我是為了退學費」，儘管民警當面剖析騙局，張先生仍半信半疑，並無意中透露自己「昨天剛買了黃金和鉑金」。此言引起民警高度警覺，立即查看其手機購物記錄，發現數筆購買投資金條的訂單，其中部分已發貨。

警方隨即展開行動，一方面協調快遞公司中途攔截已寄出的包裹，另一方面迅速聯繫購物平台取消尚未發貨的鉑金金條訂單，同時對張先生的銀行賬戶採取止付凍結措施，成功保住逾10萬元的財物，避免張先生蒙受巨額損失。目前，該案正在進一步偵辦中。