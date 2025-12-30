河南銀行經理挪用3000萬存款後自殺　警方撤案儲戶血汗錢追討無門

中國郵政儲蓄銀行（簡稱郵儲銀行）商丘分行理財經理王某姍自2017年開始，暗中操縱儲戶的帳戶進行轉款和購買理財產品，涉案金額高達3000萬元（人民幣，下同），其中不少儲戶為60多歲以上的中老年人，更有老人得知140萬存款只剩8.8元後受激去世。



2025年4月及8月，王某姍及其被立案調查的丈夫孟某相繼自殺，留下兩個年紀尚幼的女兒和數千萬元資金漏洞。值得注意的是，因疑犯死亡，警方撤銷案件，目前受害人正通過向法院發起民事訴訟以挽回損失。



銀行經理「貼心服務」 儲戶積蓄一夜蒸發

《每日經濟新聞》報道，據多位受害人描述，王某姍是一位「熱情、嘴甜、服務好」的銀行經理，在辦理業務時常「貼身陪同」。一些年長的儲戶出於信任，甚至將密碼告知她，由她代為操作，但王某姍時常以各種理由勸阻他們自行操作或當日取款。

王某姍微信裏的工作照（每日經濟新聞）

據受害人麗麗描述，當時她拿了80萬元現金到銀行，王某姍熱情接待，她明確要求「不買理財、不買保險、不存定期」，王某姍便為她辦理了活期儲蓄，並互加微信，承諾「用錢提前一天預約，不用排隊」。

今年4月18日，當麗麗與家人到銀行取款，卻被告知王某姍已去世。銀行建議列印銀行存取款交易紀錄後，才發現存款僅剩4519.04元。記錄顯示，2019年4月16日，她的80萬元活期被轉為理財，經過多次操作後，於當年6月11日通過網銀轉至陌生人「李某菊」帳戶；另紀錄顯示，幾年來她的帳戶與多個陌生帳戶有資金往來，其中包括王某姍的丈夫、家姑、朋友及相關親屬。

一名儲戶列印的銀行流水顯示，王某姍將儲戶存款多次轉入自己和丈夫的帳戶。（紅星新聞）

類似遭遇的不僅麗麗一人。87歲的許某國因白內障視力不佳，每次都讓王某姍代為操作。七旬的陳某芝夫婦將王某姍視如乾女兒，存入167萬元養老錢，直到今年4月16日取款時，才發現帳戶僅剩幾百元，其中，陳某芝的帳戶只有8.8元，其丈夫當場突發腦梗（腦中風），4個月後不治離世。

王某姍自殺消息傳開後，更多儲戶核查帳戶。據不完全統計，至少有12個帳戶超過1000萬元存款被轉走，單筆金額從2萬元至265萬元不等。此外，調查還發現，王某姍曾向4名「朋友」借款約1000萬元，承諾支付高息，並讓兩人將960萬元轉入指定帳戶，聲稱代為炒股理財。

《紅星新聞》報道，加上民間借貸在內，王某姍涉案金額達3000多萬元。在自殺前，她曾花180萬元預訂豪車，其丈夫一次花20多萬元購買遊戲裝備。

中國郵政儲蓄銀行。（視覺中國）

疑犯身亡案件撤銷 官方未認定銀行違規

事發後，商丘金融監管分局今年10月10日通過「群眾答復意見書」回覆一位劉姓儲戶稱：「依據目前調查情況，暫無法認定該銀行存款業務制度執行存在違規行為等情況。」

另據受害儲戶陳某芝稱，今年9月8日，其女兒接到商丘警方的通知稱，因疑犯王某姍和其丈夫孟某先後死亡，根據相關法律規定，警方決定撤銷案件。建議受害人聘請律師向居住地法院或銀行網點所在法院提起民事訴訟。警方透露，目前已經查封王某姍和孟某名下房產、汽車、股票等相關資產。

因疑犯死亡，警方撤銷案件。（紅星新聞）

如今，作為受害者的儲戶的巨額存款面臨追討無門的情況。《第一財經》報道，12月29日，儲戶陳某芝等人的代理律師、河南澤槿律師事務所主任付建表示，目前案件尚未到達法院審理階段，但儲戶已經啟動民事訴訟程式。此前，他與受害人前往當地法院尋求立案時，曾被告知需待警方刑事調查結束後方可立案。

對於警方已撤銷案件，付建表示，正與受害人協商，盡快通過民事訴訟尋求法院立案。