內地客執平貨！屯門緹岸洋房樓價蒸發1520萬　夠買4個嘉湖兩房！

屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）近年錄連環蝕讓，最新有大銀碼洋房輸逾千萬。屋苑1期雙號屋新近以2,200萬元售出，呎價約9,735元。而洋房買家料為一名近月於同屋苑平執「蝕讓腰斬貨」的內地業主，洋房最新成交價較兩年前買入價損手1,520萬元或約40.9%，相當於可購入約四個嘉湖兩房單位。



翻查資料，上述物業為緹岸1期雙號洋房，實用面積2,260平方呎，採四套房兩廳間隔，外連956平方呎花園及497平方呎車庫。該物業最新以2,200萬元售出，呎價約9,735元。登記買家姓名為普通話拼音，料具內地背景。

持貨兩年蝕1520萬 相當4個嘉湖兩房

原業主於2023年11月斥3,720萬元一手購入單位，持貨兩年帳蝕1,520萬元，樓價期內貶值約40.9%。

若以新界藍籌屋苑嘉湖山莊最新二手成交作對比，一伙實用面積449平方呎的低層兩房單位，最近以380萬元售出，換言之，原業主此次蝕去的金額，相當於可購入4個嘉湖兩房單位。

成交物業為緹岸1期雙號洋房，實用面積2,260平方呎，採四套房兩廳間隔，外連956平方呎花園及497平方呎車庫。（翁鈺輝攝）

洋房新買家8月曾斥274萬購屋苑撻訂貨 折讓逾五成

值得留意的是，今年8月新買家曾於同屋苑購入一伙分層單位，位於5座低層K室，當時成交價274萬元，呎價約8,596元。該單位曾於2021年以553.6萬元售出，但一年後遭撻訂，現重售價貶約50.5%。