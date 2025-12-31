樽裝水現不明針孔住客求醫檢測　南京一假日酒店稱可證清白拒賠付

不少人入住酒店時，都會飲用房間內的樽裝水。但有住客反映，近日入住南京玄武湖假日酒店時，發現房間內的礦泉水瓶底有針孔狀小孔且存在漏水情況，酒店方曾口頭承諾會承擔驗身費及礦泉水檢測費，後來卻出爾反爾，要求檢測結果出爐後再作打算。酒店方解釋，有證據證明水瓶上針孔與酒店關係不大，作為有完整證據鏈的一方，酒店的合法權益也應受保護。



《揚子晚報》報道，楊女士與男友發現酒店提供的礦泉水瓶底有針孔狀小孔且漏水後，立即報警及向酒店反饋。因擔心身體安全，兩人先去派出所錄口供，並到醫院抽血檢查，回到酒店時天色已晚。當時酒店經理口頭承諾，會承擔驗身費用及礦泉水樣本檢測費用。

楊女士在社交平台公開事件。（小紅書）

礦泉水瓶底有針孔狀小孔。（小紅書＠beenmin.）

然而，楊女士次日與酒店溝通時，另一位負責人卻出爾反爾，表示在檢測結果出爐前，酒店不會承擔任何費用，要求其走正規程序。警方已抽取礦泉水樣本作檢測，剩餘樣本由楊女士保存，目前尚未收到檢測結果。

楊女士提到，次日晚上攜帶該瓶礦泉水過高鐵安檢時，安檢機持續響警報，「還是要鐵路公安點個讚，這瓶水在六個安檢機都顯示危險，帽子叔叔一直在旁邊等著，很負責任」。她要求酒店公開道歉並賠償，報銷就醫往返車費及驗身費用，若後續需進一步檢測礦泉水樣本，相關費用由酒店承擔。

礦泉水放在安檢機時，安檢機持續響警報。（小紅書＠beenmin.）

酒店市場部負責人回應稱，警方正跟進處理，目前暫無處理結果，並提到酒店擁有完整閉路電視紀錄，可證明客人入住前已更換新礦泉水，且客人離開酒店期間無任何人進入房間。

對於費用爭議，酒店方解釋，起初同意客人訴求，後因事件有升級，酒店作為有完整證據鏈的一方，合法權益也應受保護。若需舉證，酒店方有完整證據鏈證明水瓶上針孔與酒店關係不大，還可提供飲料批次號等佐證。