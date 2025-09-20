武大性騷擾案｜校方：撤銷男方記過處分　維持授女方碩士學位決議

2023年，武漢大學女學生楊某媛控訴在學校圖書館遭男學生肖某瑫性騷擾，對方隔著褲摩擦生殖器。事件發酵後，肖某瑫母親受訪反駁性騷擾指控，指其子自幼患有特應性皮炎，當日只是隔著衣物抓癢。今年7月25日，法院作出一審判決，確認肖某瑫的行為不構成性騷擾，駁回楊某媛的全部訴訟請求。然而，楊某媛敗訴後在社交平台上揚言無論肖某瑫升讀哪所大學，她都會舉報到底，言論引發許多網民抨擊。另一方面，楊某媛的論文已經下架，此前該論文下載量超過31萬次以上。而武大校方在事件中的角色亦一度引發許多爭議。



周六（20日），武大發布情況通報指，撤銷肖某瑫記過處分，維持授予楊某媛碩士學位的決議。同日，武漢市中級人民法院官網發布情況通報，指武漢中院已作出二審判決：駁回楊某媛的上訴，維持原判。



武漢市中級人民法院官網通報，指湖北省武漢經濟技術開發區人民法院對楊某媛訴肖某瑫性騷擾損害責任糾紛一案，於2025年7月25日作出一審判決，駁回楊某媛的全部訴訟請求。楊某媛不服該判決，向本院提起上訴。

該院經不公開開庭審理後認為，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。該院於2025年9月17日作出二審判決：駁回上訴，維持原判。

女生敗訴後表示，自己已成功畢業，同時無論肖某某申請哪所大學，她都會繼續舉報。

武大通報指，近期，肖某瑫與楊某媛的矛盾糾紛引發社會關注。武漢大學組建調查覆核專家組，實事求是、依法依規對肖某瑫紀律處分、楊某媛學位論文等進行全面調查覆核，在此基礎上認真開展處置工作。

關於肖某瑫紀律處分事項，學校組織專家組（其中校外專家3人，校內專家2人，組長由校外專家擔任）運用資料審閱、訪談詢問、實地勘驗等方式方法開展了調查覆核。審閱相關紙質材料、電子文檔、音頻、視頻、圖片等91套（份）；訪談當事人、委托代理人等相關人員21人；實地勘驗關鍵場所，對照關鍵證據材料進行了細節驗證。

2025年9月17日，湖北省武漢市中級人民法院就楊某媛訴肖某瑫性騷擾損害糾紛一案作出二審判決，決定維持一審判決（7月25日，湖北省武漢經濟技術開發區人民法院一審判決駁回楊某媛的全部訴訟請求）。學校本著充分尊重司法判決的原則，結合調查覆核情況，決定撤銷肖某瑫記過處分。

關於楊某媛學位論文事項，通報指，楊某媛碩士學位論文題目為《中印生育行為影響家庭暴力的經濟學分析》。2024年4月，由學校送相關機構進行學術不端行為檢測，論文總文字複製比為1.9%，符合所在學院「全文及各段落文字重合率小於10%，文獻綜述（或理論綜述）部分文字重合率小於30%」的要求。4月，送3位校外專家進行「雙盲」評審（隱去作者、導師與評審專家身份信息，雙向匿名），3位專家均同意其答辯。5月，碩士學位論文答辯委員會5位專家投票建議授予楊某媛碩士學位；經濟與管理學院學位評定分委員會表決同意授予楊某媛碩士學位。6月，學校學位評定委員會審議表決，同意授予楊某媛碩士學位。

楊某媛的論文《中印生育行為影響家庭暴力的經濟學分析》日前已在「中國知網」下架。（天津廣播）

楊某媛的論文下載量曾超過31萬次以上。（天津廣播）

輿情發生後，針對楊某媛學位論文問題，2025年8月，學校組織專家對楊某媛碩士學位論文進行調查覆核，共分兩個階段進行。第一階段，組織校內17位同行專家分為5個小組對網上質疑事項逐一梳理核實，並全面審讀覆核論文。第二階段，在前期工作基礎上組建專家組（共5人，其中校外專家3人，校內專家2人，組長由校外專家擔任），綜合運用檔案調閱、論文審讀、數據比對、覆現驗證等方式方法，從論文選題、工作程序、研究方法和結論、寫作規範等方面對楊某媛碩士學位論文及學位授予情況進行重點核查。經核查，專家組認為楊某媛碩士學位論文選題具有一定新意，選取的計量方法基本合適，基準回歸的結論與模型假設基本吻合；論文所運用的19萬餘條原始數據可通過比對檢驗；個別圖表的覆現結果與原文相比存在差異，但不影響論文主要結論；未發現抄襲、主觀造假、篡改數據和編造結論等學術不端行為。同時，專家覆核共發現楊某媛學位論文存在百餘處不規範問題，主要集中在表述不規範、引用不規範、格式不規範、翻譯不準確、分析不準確等方面。

2025年8月，學校召開學位評定委員會會議，根據調查覆核情況，依據當時適用的《中華人民共和國學位條例》及武漢大學學位授予有關規定，決定維持授予其碩士學位的決議。

楊某媛學位論文「雙盲」專家指出「論文的寫作規範性方面還有較多問題」並建議其修改，答辯委員會也提出修改意見，但楊某媛本人只做了部分修改，導師未對該學位論文嚴格把關，經濟與管理學院學位評定分委員會未對該學位論文進行嚴格審核，導致正式提交的碩士學位論文存在較多的不規範問題。

武漢大學校門。（資料圖片）

最後，就有關人員和單位問責情況，通報指出，據調查結果，依據有關規定，學校黨委決定對學生糾紛處置不到位、學生日常教育引導不深入、學生管理工作不細致，造成負面影響的黨委學生工作部時任部長李某給予黨內警告處分，對外國語言文學學院分管本科生教育管理的黨委副書記劉某給予黨內警告處分，對經濟與管理學院時任分管研究生教育管理的黨委副書記謝某維給予黨內警告處分；對履行學生工作管理職責不到位的黨委學生工作部、外國語言文學學院黨委，責令作出書面檢查並切實整改。對履行研究生培養第一責任人責任不到位的楊某媛導師郭某飛進行約談並暫停研究生招生資格兩年；對履行管理職責不到位的經濟與管理學院分管研究生培養工作的副院長劉某青予以誡勉；對履行學位論文質量審核管理主體責任不到位的經濟與管理學院學位評定分委員會，責令作出書面檢查並切實整改；對履行研究生教育培養工作職責不到位的研究生院、經濟與管理學院黨委，責令作出書面檢查並切實整改。

至於網傳「楊某媛碩士學位論文被評為優秀學位論文」，經核查，武漢大學2024年未評選優秀碩士學位論文；網傳「武漢大學已同意楊某媛修改碩士學位論文」，經核查，學校為開展論文覆核，要求楊某媛提供論文原始數據和代碼，並未涉及論文修改；網傳肖某瑫「遭遇網暴致使其學業中斷」，經核查，肖某瑫正常參加教育教學活動，學業並未中斷。經與相關當事人核實，網傳「武漢大學某校友發起校友聯名信要求撤銷處分、追責學術造假」、「楊某媛舅舅系武漢大學某中科院院士」、「面試時郭姓考官是楊某媛父親的學生」、「楊某媛與鄧某某合作論文」等均為不實信息。經向屬地有關部門了解，網傳因肖某瑫遭遇網暴致使其「爺爺去世」、「外公成植物人」均為不實信息。

通報稱，武漢大學將深刻反思、汲取教訓，舉一反三、認真整改，切實強化學生教育引導，壓實導師職責，完善學術治理體系，塑造嚴謹求實優良學風，全面提升人才培養質量和教育管理水平，「誠摯感謝社會各界對武漢大學的關心、監督和批評」。