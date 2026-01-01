網絡「假道士」謊稱能算命改運實際上用AI　5萬多人被騙300餘萬

近日，上海楊浦警方搗毀一個以「算命改運」為名的詐騙團夥，據悉，該團夥偽裝成道士，在短影片平台稱只要留個生辰八字就給「專屬運勢圖」，再交筆「功德金」請符做法，就能消災解難、好運臨門。半年來，該犯罪團夥涉案金額高達300餘萬元，受害人數超過5萬。



據《羊城晚報》報道，2024年5月，30多歲的張立（化名）在短視頻平台看到一則算命內容，留言後對方僅回覆「不是你的」。他被勾起好奇心，在對方引導下添加微信。

受害者張立被騙徒的回覆勾起好奇心。（羊城晚報）

隨後，自稱某廟道士的騙徒以「緣主」相稱，向張立索取姓名、生辰等資訊，並收取68元「卦金」。隨後，張立收到一張難以看懂的運勢圖，對方隨即稱他「財不聚、事業不順、感情坎坷」，需請「轉運符」化解，又誘使其支付588元「功德金」。然而，當張立「轉運符」拿到手後，才發現所謂的「專屬轉運符」只是一張打印紙。

騙徒稱看八字需收68-688元卦金，算不准退款，張某想著試試也無妨，就支付了68元。（羊城晚報）

類似遭遇的受害者眾多：李先生因姻緣問題被騙3918元；覃女士為求財運損失1375元；朱女士因父親生病尋求安慰，被以「卦象不佳」為由，累計騙取數百至上千元不等的「卦金」與「功德金」。

詐騙團夥無職業道士，行騙半年反被欠工資

實際上，這個看似專業的團夥成員並非道士，而是由無業人員、兼職廚師、畢業生乃至未成年人混雜組成，實行流水線詐騙。

據《羊城晚報》報道，該詐騙團夥由十幾人組成，分為四大組別各司其職。其中引流組負責在短影片平台投放算命改運影片，以免費看八字、化解災厄為誘餌，吸引用戶添加好友；話術組頂著「道清」「乾真」等道士名號，照著提前備好的話術本套路受害者，先收卦金再借災厄推銷高價靈符、法事。

技術組靠簡單修圖和通用法事影片糊弄受害者增強可信度；後勤組則負責場地、設備和收款碼管理，所謂的寺廟官方收款碼實則是團夥老闆的私人帳戶。更離譜的是，遇到話術本裏沒有的問題，他們還會找人工智慧搜答案應對。

該詐騙團夥各項服務收費情況。（微信公眾號＠案件聚焦）

這群人為賺錢鋌而走險，忙活半年不僅沒賺到多少，反倒被老闆拖欠工資，最終還難逃法律的制裁。楊浦區人民法院對該案的一審判決顯示，黃志遠（化名）獲刑六年、李大海（化名）獲刑四年並處罰金。