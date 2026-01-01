女童遭親父猥褻逼裸聊　法院「從寬處理」僅判十年　網民怒批荒唐

《熱浪新聞》消息，陝西省山陽縣一男子多次對女兒多次實施強暴、猥褻甚至要求裸聊，最終被判處10年有期徒刑，引網民不滿，怒批判決「荒謬」。



12月30日，內地記者從中國裁判文書網中了解到，陝西省山陽縣的被告許某，2005年在西安認識了女友，二人沒領結婚證就同居在一起，2008年生下女兒小許，三個多月後女友離家出走。

陝西女遭親父猥褻逼裸聊，還未成年。（示意圖/視覺中國）

被告許某自述，因女兒小許長得越來越像其母親，自己就對女兒產生了異樣的情愫。2021年初，許某帶女兒回老家祭祖，期間看着小許產生了衝動，想要侵犯她。小許拿起一把小刀放在自己脖子上說要自殺，許某怕鬧出事只好罷手。

2022年5月份，許某強行對小許隔着內褲實行了猥褻行為，結束後用衛生紙擦乾淨了痕跡，此時小許年僅14歲。這樣的猥褻行為在2022年發生了多次。

2023年許某外出打工，期間要求小許與他裸聊，6月份再次要求裸聊時在家裝了監控。當許某發現小許與他人聊天，想要離家出走時，立刻趕回來毆打了小許，並在當晚實行了多次猥褻。6月28日，小許報警稱被父親強姦，當天許某被傳喚到案。

法院以強姦罪判處許某十年有期徒刑。（示意圖/視覺中國）

許某辯稱自己是初犯，以前從無違法犯罪記錄，保留了一定的良知底線。且小許母親明知自己的品行（不佳），仍然扔下女兒讓她置於危險中，也負有一定責任，請求輕判。

法院認為許某喪失人倫底線，對孩子造成不可磨滅的傷害，但其認罪認罰符合從寬處理的條件。以「強姦罪」判處許某十年有期徒刑。

對此，網民們紛紛覺得判得太輕。「他毀了女兒一輩子，居然才判10年」「禽獸不如」「直接槍斃才對」「他出來女兒才20多歲，還要給他養老」「這個世界太荒唐了」。