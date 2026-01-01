水彈槍被誤當槍支！兩名玩具店主被冤關279天　索國賠53萬

據《澎湃新聞》報道，武威涼州區檢察院指控被告人聶鵬立、劉新犯非法買賣槍支罪，於2023年10月9日向涼州區法院提起公訴，涼州區法院於12月28日作出一審判決，兩人均獲刑。



12月30日, 「玩具店主買賣槍支案」當事人聶鵬立和劉新前往甘肅武威涼州區法院提交國家賠償申請書，申請國家賠償每人26.5萬餘元（人民幣，下同）。



水彈槍。（澎湃新聞）

水彈槍被認定為槍支 玩具店主一審被判緩刑

2020年下半年，聶鵬立開了一家玩具店，賣的較好的水彈槍成為他的主營產品。聶鵬立稱，有甘肅武威買家李某明從他這裏買了3支水彈槍，後來其中2支壞了，買家便準備寄給他維修，結果當地快遞公司報警，導致案發。

2023年3月8日，甘肅武威警方在聶鵬立處查獲各類疑似槍支98支，後經鑒定，其中10支被認定為槍支。武威涼州區檢察院指控被告人聶鵬立、劉新犯非法買賣槍支罪，於2023年10月9日向涼州區法院提起公訴。審理中，聶鵬立和劉新均認為自己無罪，他們認為自己所售水彈槍是玩具，否則不會實名註冊抖音等並發布影片宣傳引流。

水彈槍。（澎湃新聞）

2023年12月28日，涼州區法院作出一審判決，被告人聶鵬、劉新均被判犯非法買賣槍支罪，聶鵬立「判三緩四」，劉新「判二緩三」；對被告人劉新向下游客戶買賣槍支的贓款共計6660元依法追繳，上繳國庫。一審時，聶鵬立、劉新的辯護律師均為被告人進行無罪辯護。他認為，所謂涉案槍支充其量是不合格的彈射模型產品而非槍支，本案無犯罪事實。一審宣判後，聶鵬立、劉新不服判決，均已提起上訴。

吸水彈的不同狀態。（澎湃新聞）

二審發回重審

堅稱自己無罪的聶、劉二人上訴至武威中院。聶鵬立上訴稱，水彈槍不屬於槍支鑒定物件，是市場監督管理部門主管範圍內的彈射模型產品，一審法院將其想像出槍支的抽象危險性，純屬主觀臆斷。

2025年3月25日，武威中院作出二審裁定，以「原判認定的部分事實不清、證據不足」為由，裁定撤銷一審判決，發回重審。重審中，武威市涼州區檢察院以證據不足，不符合起訴條件為由，於10月30日撤回對被告人聶鵬立、劉新的起訴，並作出不起訴決定。

11月26日，涼州區法院裁定准許撤訴。從刑拘到取保，聶、劉兩人共被羈押279天。

武威市涼州區人民法院。（澎湃新聞）

聶、劉二人為案花費超40萬 申請國賠

12月30日，聶鵬立、劉新向涼州區法院提交了國家賠償申請書。兩人申請國家賠償內容一致：1.支付申請人侵犯人身自由的賠償金132670.08元。2.賠償義務機關向申請人出具書面道歉信，為申請人消除影響，賠禮道歉，恢復名譽。3.賠償義務機關向申請人支付的精神損害撫慰金為132670.08元。

關於精神損害撫慰金，聶鵬立和劉新均表示，因為本案，作為家庭頂樑柱的申請人收入中斷，全家背上沉重債務。聶鵬立稱，打這場官司，他和劉新前後花費已超四十萬元，法定的人身自由賠償金甚至遠不能覆蓋實際案件開支，這些都給申請人造成了前所未有的精神痛苦。