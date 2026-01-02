10年老臣採高明假賬法掏空公司3500萬　以飼養上百隻貓及買玉器等

上海一名任職於一家公司的出納職位超過十年、平日看似低調的老員工，利用公司「家人般」的信任，利用高明的假賬手法，侵佔公司財產超過3500萬元（人民幣．下同），這些錢除了用於購買玉器等，還包括飼養上百隻貓。近日，普陀區人民法院對該員工潘某的職務侵佔案進行了公開審理。潘某職務侵佔罪成，被處以11年3個月的有期徒刑，並罰金30萬元。



自2012年起，潘某便在上海某儀表電子公司擔任出納，負責管理公司的對公賬戶、員工工資發放及相關費用報銷等工作。然而，在今年3月，公司發現需要繳納的房租卻因賬戶餘額不足而無法支付，這才揭露了潘某的罪行。

根據普陀區人民法院的刑事審判庭法官姚振的說明，潘某長期以來有較高的消費需求，包括購買玉器及大規模救助流浪貓等。由於她的收入無法支撐這些開支，最終使得她逐步走上犯罪的道路。

潘某利用贓款購買了大量玉石和陶瓷，並在網上訂購祭祀服務及寵物寄養等，這些本與她的生活無關的開銷卻成為她高消費的依據。她長期將上百隻貓寄養在專業機構，每月寄養費用接近十萬元，支出累計已超過百萬元。

她長期將上百隻貓寄養在專業機構，每月寄養費用接近十萬元，支出累計已超過百萬元。（新聞坊）

身為玉石愛好者的潘某，還購買了大量昂貴的玉石飾品，並隨意消費，從高端香薰到奢侈品，許多商品甚至未拆封便閒置。此外，她經常在網上購買天珠和佛牌等物品，並將代燒元寶、祭祖服務等視為解決生活問題的手段，這些迷信開支累計金額也高達數百萬元。

潘某經常買入吊墜、手鐲等昂貴飾品。（新聞坊）

潘某多年來利用職務便利，從公司賬戶中提現、轉賬到個人賬戶及其他非業務賬戶，累計侵佔金額超過3500萬元。為掩蓋罪行，她練就了拆東墻補西墻的手法，一方面在取現後填寫虛假的支票存根，另一方面偽造銀行對賬單並寄送給審計單位。由於她的工作年限較長，深得公司信任，多次逃避了審計。

法院法官姚振指出，潘某犯罪的時間長且金額巨大，對公司的經營造成了問題。最終，法院判決，潘某因職務侵佔罪被處以11年3個月的有期徒刑，並罰金30萬元，非法所得也將依法追繳。

庭審現場。（新聞坊）

檢察官強調，此案暴露了企業在財務內控上的問題，如關鍵崗位長期由一人擔任、缺乏實質的覆核及審計監督等。該案提醒所有經營者必須建立健全內部監督機制，堵塞財務管理漏洞。同時也警告每位從業人員，不要將職務便利視為奢靡生活的籌碼，觸碰法律底線的行為最終都將受到法律的制裁。