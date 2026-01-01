廣東15歲醒獅少年訓練高樁墜落命危　上海醫生啟動｢空中ICU｣獲救

據東方網報道，一名來自廣東潮汕的15歲少年，在高樁舞獅訓練中高空墮落導致嚴重腦外傷一度心跳呼吸驟停，近日，在上海接受近18天搶救後病情逐步穩定，並開始嘗試短時間脫離呼吸機進行自主呼吸訓練。上海市慈善基金會旗下「高亮專項基金」與「堅持愛專項基金」於12月31日各向家屬捐助10萬元，合共20萬元，幫助少年康復。



2025年11月9日，潮汕少年小翁（化名）在日常舞獅高樁訓練時不慎墮落，後顱著地，造成嚴重腦外傷，包括後枕部巨大硬膜外血腫、枕骨大孔疝等，並一度出現心跳呼吸驟停，傷勢極其危重。汕頭當地醫院其後全力搶救，緊急進行兩次手術後「勉強救回性命」，但他仍面臨自主完全呼吸喪失、四肢完全癱瘓及肺部感染等多重危機。

小翁家屬表示，「當時我們幾乎絕望了，弟弟才15歲。」姐姐回憶，家人其後在多方求助及網民協助下，聯絡到上海冬雷腦科醫院院長高亮。醫生高亮在遠程評估後認為病情雖危重，但仍有「一線救治希望」，隨即啟動一場與時間賽跑的空中救援。12月14日，在高亮的協調下，小翁透過配備專業ICU設備的「空—空—地」多程轉運，僅用2小時便安全抵達上海。

廣東15歲醒獅少年高樁墮落腦部受重傷。

廣東醒獅少年高樁墮落命危，上海醫生啟動空中ICU搶救。（中新網）

抵達上海醫院後，高亮帶領的多學科團隊立即制定救治方案，高亮介紹，小翁的病情屬「非常複雜且危重的神經重症創傷病例」，救治難度極大；病人入院時完全依賴呼吸機，四肢無自主活動，對刺痛亦無反應，同時伴有嚴重併發症。他稱團隊目標明確，「竭盡全力，為這個年輕的生命爭取最大的希望」。

面對呼吸衰竭及感染控制等難題，上海醫療團隊以24小時不間斷監護、隨時調整治療策略。經過近半個月救治，小翁生命體徵日趨平穩，肺部感染逐步好轉，肌張力亦有所恢復。最令家屬鼓舞的是，近日團隊開始指導他每日進行短時間脫離呼吸機的自主呼吸訓練，並有進展：小翁脫機後自主呼吸時長可達30分鐘，左下肢肌力由0級進步到2度。報道指，這意味其身體機能正展開艱難復蘇，並踏出漫長康復路上的「第一步」。

小翁姐姐表示，弟弟現在會每日進行10至15分鐘的脫機自主呼吸訓練，「雖然他還不能說話，但我們能感覺到他非常努力」。而且她表示，「上海專家不放棄，給了我們全家第二次希望」。

除醫療救治外，舞獅少年小翁的遭遇也牽動不少網民關注，相關話題在抖音、小紅書等社交平台持續發酵，獲得大量網民捐助。12月26日是小翁16歲生日，江西都市頻道《都市現場》在抖音直播吸引逾87萬網民在線守候，為小翁祝福生日快樂，為他打氣。

為支援小翁後續或需長達數年的系統康復、減輕家庭經濟負擔，上海市慈善基金會旗下「高亮專項基金」與「堅持愛專項基金」於12月31日分別捐贈10萬元人民幣，合共20萬元，專項用於其醫療與康復。「高亮專項基金」由高亮教授捐贈50萬元發起成立，為上海市慈善基金會首個由臨床醫生個人捐資設立的專項基金，主要用於救助腦部疾病經濟困難患者，並支持基層醫院神經外科及神經重症醫生培訓與進修。

「堅持愛專項基金」主任顧建華表示，舞獅不僅是傳統技藝，亦承載自強不息、勇攀高峰的精神；救助少年既是尊重生命，也是支持非遺傳承，期望這份力量能幫助他早日康復，繼續追夢。救助小翁的醫生高亮表示，團隊將繼續全力以赴，制定下一階段康復計劃，協助小翁迎接未來挑戰；目前雖已脫離最危險期，但要完全康復仍「前路漫漫」。