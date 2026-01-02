父親新年前跨2000公里　親手為兒做辣椒炒肉　邊防警吃到淚流滿面

戍守在雲南邊境一線的民警郭玉龍，數日前和家人通話隨口講起，想吃父親做的辣椒炒肉，元旦前，他的父親果真從近2000公里外的老家，來到雲南親手為兒子做了一碟辣椒炒肉，郭玉龍吃到時瞬間難忍淚水。



據《新華社》報道，郭玉龍是戍守在雲南普洱邊境管理支隊富岩邊境派出所的民警，近日，正與同事在邊境一線開展巡邏時，父親郭小安突然出現在他的面前，見到父親的郭玉龍十分驚訝，並一路小跑上前與父親緊緊相擁。

今年26歲的郭玉龍，已在邊境地區工作了2000多日，與家人聚少離多是常態。來到兒子戍守的地方，郭小安在郭玉龍與同事開展邊境巡邏時跟在一旁，他說，叢林間的巡邏路比他想象中「難走百倍」。

巡邊結束來到邊境派出所，郭小安衝入食堂，給兒子做了一碟辣椒炒肉。吃到父親專程前來為自己做的辣椒炒肉，郭玉龍的眼淚奪眶而出。

原來，數日前，郭玉龍在和家人的一次視像通話中，隨口講起，「好久沒吃到老爸做的辣椒炒肉了」，這一句無心的話被父親記在心中，他決定「說走就走，去看兒子」，到兒子在雲南的駐地為他做一碟辣椒炒肉。

郭小安說，郭玉龍14歲時就離家外出上學，「他從小就沒在我們的身邊，一直都很內向」，卻沒想到一直內向的他如今成為大家口中的郭警官。

郭玉龍說，他剛到邊境一線的時候，每天都特別想家，「但現在，我已經習慣了這裏的生活，也很喜歡和老鄉們在一起，我很滿足」、「雖然不能常伴父母左右，能看到身後的萬家燈火，和群眾家中的煙火氣，這一切都值得」。