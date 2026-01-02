深圳海底撈竟幫狗狗唱生日歌？網憂衞生情況 店方揭獨立分區真相
撰文：快科技
廣東深圳一家海底撈門店給寵物狗狗過生日，服務員在現場唱生日歌，相關視頻在社交平台上引發爭議。
網友爭議的焦點是，寵物主人的情感需求固然值得尊重，但其他顧客安心用餐的權利同樣不可忽視。即便分區，寵物就餐是否存在餐具交叉使用、動物行為不可控等潛在風險。
對此，門店工作人員稱，這是寵物友好門店，深圳只有這一家店，可以帶寵物來，跟正常就餐區是分開的，餐廳每天也會消毒，可以簡單地給寵物過生日。
視頻拍攝者表示，涉事門店是深圳海底撈火鍋上河坊店，位於深圳市龍華區，這家門店有兩個區域，一個區域是隻能進人，另一個區域則可以允許寵物進入，兩個區域都有獨立的門臉。
寵物進入需要出示證件，只要是合法有效證件就可以，裏面可以點寵物吃的食物，餐具都是一次性的，店家會提供生日道具。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】