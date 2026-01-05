將天安門複製貼上！失意中年畫家靠牆繪突圍　小村元旦吸24萬客

據內媒《極目新聞》報道，近日，河南商丘吳營村因村民吳承言繪製的巨幅牆繪爆紅。吳承言今年39歲，曾5次報考中央美術學院失敗。元旦期間，吳營村人流量超過24萬。從哪咤系列到天安門牆繪，吳營村已經成為商丘全新的「熱門景點」。



天安門牆繪現場。（極目新聞）

遊客一早來天安門牆繪拍照。（極目新聞）

把「天安門」搬到村頭 老人圓夢激動流淚

吳營村四十餘幅牆畫的背後，是吳承言二十餘年對美術的堅持和積累。5次報考央美落榜後，他依然每天埋在畫室。他和妻子此前經營的幼兒園遭遇困難，至今仍身背債務，但並未影響他在村裏不斷創作出優質的牆繪作品。

吳承言說，2023年時，妻子的祖父母想去爬山看風景，但因為年紀太大腿腳不便沒辦法成行。他就在牆上給他們畫了一幅有山有水的牆繪，妻子的祖父母看後特別開心。影片推送後，引來大量網友關注、轉發。

吳承言畫的《橘子洲頭》。（極目新聞）

《優獸大都會》。（極目新聞）

在2025年春節後，吳承言畫了幾幅哪咤系列的牆繪爆火，拉開了村子接待遊客的序幕。「最多一天超過了10萬人」。哪咤過後，吳承言常跟村裏的老人聊天，知道了很多人的畢生願望是去天安門，於是他花了5天時間創作一幅長18米、高8米的「天安門」牆繪。

《哪吒》。（極目新聞）

畫作完成後，吳承言把老人召集到「天安門」，用手機為老人拍下照片。老人們看到作品，就像在天安門廣場拍攝的一樣，手激動得發抖，還有人流下了眼淚。

村子成熱門景點 小賣部營收翻十倍

吳營村的遊客。（極目新聞）

從2025年初哪咤系列牆繪的爆火，到天安門牆繪的巨大影響力，吳營村已經成為商丘全新的「熱門景點」，給村落帶來了巨大的活力。

本年元旦當日更湧進5萬遊客，村裏的小商販達到百家，有的攤販一天營業額超2萬元（人民幣，下同）。據統計，元旦假期期間，吳營村已累計吸引遊客達24.1萬人次

村裏小賣部的老闆稱，小賣部經營三十年逾，日營業額也就幾百塊錢。自從遊客多了之後，營業額比平時增加了三四倍，到了元旦，直接翻了十倍，一天能賣超過4000元。

吳承言在直播中。（極目新聞）

吳承言的社交平台粉絲賬號量已突破100萬，他坦言，會接着給村裏畫下去，布達拉宮、長城已在計劃中。目前村裏正在規劃探索生態園等產業業態，希望能承接住這份關注度，讓鄉村持續「活」下去。