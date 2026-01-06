雙星名人︱84歲中國鞋王與兒斷絕關係：不能讓美國身份的人接班

1月3日，84歲的雙星名人集團創始人、有「中國鞋王」之稱的汪海公開發布聲明，正式宣布與兒子汪軍、兒媳徐英斷絕父子及姻親關係。在列舉的斷親聲明中，他第一條就提到「雙星是中國人的民族品牌，不是家族企業，不能讓有美國身份的人接班」，引起網民熱議。



據內媒《界面新聞》報道，1980到90年代初，「雙星」成為內地家喻戶曉的品牌，鞋類年銷量突破3000萬雙，連續15年穩居全國第一，創始人汪海被譽為「中國鞋王」。



2022年，汪海兒媳徐英控股80%的「青島星邁達工貿有限公司」通過增資，獲得「雙星名人」56.96%股份，成為第一大股東，「雙星名人」家族就公司控制權展開爭奪戰，2025年開始成為汪海就曾公開指責兒子和兒媳「企圖搶奪公司章，威逼交出管理權」。



創始人汪海被譽為「中國鞋王」。(新浪財經)

中國鞋王羅列斷親理由 拒讓「美國籍」兒子兒媳接班

據內媒《新黃河》消息，在汪海發布的聲明中，他控訴兒子兒媳多次「搶公章」「逼宮」「侵佔母親200多萬（人民幣，下同）養老錢」，直指其「背叛品牌、背叛老爹、無情無義」。

在斷親理由裏，其中「接班人國籍」最被網民熱議。汪海稱，兒子汪軍與兒媳徐英均為美國身份，強調「雙星名人」是國企改制後的股份制企業，屬於中國人的民族品牌，絕不能由外國籍人士接班。

他還痛斥對方搞「去創始人化」，不僅禁止宣傳提及自己、拆除頭像標識，還停用其名下核心商標，甚至在經濟上封鎖自己。

汪海在聲明最後表示，會徹底打破「血緣接班」的傳統，將成立「雙星名人品牌接班委員會」，推行「能人接班」和「職業經理人接班」。

矛盾根源追溯至股權變動 兩方各執一詞

2022年，汪海兒媳徐英控股80%的「青島星邁達工貿有限公司」通過增資，獲得「雙星名人」56.96%股份，成為第一大股東。儘管汪海名義上保留職位，但已失去絕對控制權，實控權悄然轉移至徐英手中，埋下了衝突隱患。

免去汪海的董事長職務，並選舉徐英擔任新董事長及法定代表人。（新黃河）

2025年5月，矛盾首次公開化。汪海發布公開信，指控其子汪軍、兒媳徐英及孫子汪子棟企圖搶奪公章，「威逼交出管理權」，質疑未經其同意的公司搬遷、人事任命等行為。

12月2日，兒媳徐英以「雙星名人董事長」及控股股東青島星邁達的名義發布《嚴正聲明》稱，當年5月20日，雙星名人董事會決議免去汪海董事長及法定代表人職務，選舉徐英接任，並稱汪海簽署文件及原公章失效。

雙星品牌價值492.92億元。（雙星名人官網）

徐英指控，汪海被免職後一直霸佔營業執照，拒不配合變更登記，甚至「私自刻制」了新的公章、法人章和財務專用章。徐英列出了三枚「私章」的具體編號，強硬表態：汪海用這些印章簽的任何文件、做的任何資產處分，公司概不承認。

12月8日，汪海則在報紙上刊登聲明，駁斥徐英的說法「完全違背事實」，稱該董事會召集程序違法，決議無效，原公章由其妥善保管，並向法院提起撤銷之訴，案件目前仍在審理中。

汪海指控指控兒子汪軍、兒媳徐英及孫子汪子棟等人「搶奪公章」。（新黃河）

「雙星名人集團」的集團概述顯示，集團始建於1921年，是內地最早的民族製鞋工業，其前身為國營青島第九橡膠廠。改革開放初期，汪海總裁帶領雙星鞋服人僅用10年就創出了中國人自己的民族品牌「雙星」。

雙星名人集團。（官網）

據內媒《市場報》報道，在2005年，北京東鵬資產評估中心曾發布對雙星品牌價值和汪海總裁價值的最新評估結果，雙星品牌價值飆升至492.92億元，企業家汪海自身價值曾高達321.42億元。