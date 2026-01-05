網紅柬埔寨斷腳流浪　被救食粥畫面曝光　父哭訴：不知怎接她回來

近日，20歲內地網紅吳甄楨（Umi）雙腿骨折、精神恍惚流浪柬埔寨街頭，引發全網關注，甚至驚動中國駐柬埔寨大使館救人。據網民最新爆料，吳甄楨已被送往救助站，吃上八寶粥了。



網民最新爆料，吳甄楨已被送往救助站，在那裏吃上八寶粥了。（抖音截圖）

Umi過往的形象都比較光鮮亮麗。（互聯網圖片）

據早前報道，吳甄楨被拍到神情落魄癱坐柬埔寨路邊，可以看到她臉部污黑、頭髮凌亂打結，手裏抓着一張X光片，雙腿佈滿密密麻麻的黑紫色淤青，像是骨折的樣子，整個人看起來相當淒涼。

有網民爆料，她之所以去柬埔寨，是被男友哄騙說那邊賺錢很容易，但不知道什麼原因流落街頭。

有網民稱吳甄楨牙齒被拔掉了，所以才喝八寶粥。（抖音截圖）

吳甄楨抖音賬號「umi」粉絲數量從原先2.4萬漲至4.4萬，不少人湧入她影片底下評論，希望她早日平安回家。一名賬號為「skyline」的網民曬出一張吳甄楨吃八寶粥的圖片，稱「別擔心，吃上八寶粥了，在救助站很安全。」

但這條評論下有網民跟帖，稱吳甄楨「因為她沒有牙齒，被拔了，所以只能喝八寶粥，就是飛人了，已經被利用的不能再利用，垃圾都有回收的時候，而她沒有。」

父親哭訴：我是農民 不知道怎麽她接回來

內媒大象新聞報道，對於女兒淪落柬埔寨街頭，吳甄楨的父親吳先生相當痛心，哭訴「我是農民，在家打零工（散工），真不知道該怎麼把她接回來。」

另據封面新聞，吳甄楨母親謝女士稱，「一個號碼歸屬地為柬埔寨西港的電話打來，說她在醫院，需要家屬去西港接人。」但她與丈夫並未出過國，希望政府幫助，接女兒回家。

中國駐柬埔寨大使館：人已救 聯繫家屬接回國

中國駐柬埔寨大使館回應已找到吳甄楨，並送其到醫院救治。（微博截圖）

1月4日，「中國駐柬埔寨大使館」微博發文，指3日下午在當地一家醫院找到吳甄楨，因她當時身體狀況很差，將其轉送至另一家醫院救治。她也承認，被「高薪工作」誘惑才來柬埔寨。目前，吳甄楨身體狀況有所好轉，大使館已聯繫其家屬來柬辦理接其回國事宜。