武漢女call網約車　竟以0.1元人仔價格坐上保時捷Cayenne

周一（5日），一位浙江網友在社交媒體上分享道，她日前在湖北武漢透過某網約車平台，僅以0.1元人民幣的價格約到一輛保時捷Cayenne（Porsche Cayenne），令她不禁感慨，原本看到「一口價」0.1元已經讓人震驚，當得知接單的竟是保時捷，更是驚喜不已，直言「這大概是自己坐過最貴的車了」。她開玩笑說，起初還以為是因為平台審核不嚴，讓車主隨意上傳車型信息，但沒想到真的來了一輛Cayenne。對此，官方客服人員解釋，乘客無法指定特定車型或品牌，偶然載到高檔車也是有可能的。



事主分享僅以0.1元的價格約到一輛保時捷Cayenne（Porsche Cayenne）。（極目新聞）

劉女士（化名）向內媒回顧了整個過程。元旦假期間，她回到武漢老家，周日（4日）晚約車前往火車站，恰好遇到了這輛保時捷。等待的過程中，因稍等了一下，平台還彈出提示詢問她是否需要尋找更近的司機。她笑著回憶，當時堅定地點了「不需要」，因為只等了四五分鐘。至於那0.1元的車費，劉女士解釋，行程原價不到8元，因為使用了平台的立減券，最終只需支付0.1元。

行程原價不到8元，因為使用了平台的立減券，最終只需支付0.1元。（極目新聞）

在車上，劉女士發現車主是一位留著長髮的文藝風格男士，車內香氛也相當怡人。途中，她和伴侶大多保持安靜，並未與車主有太多交談。這次經歷讓她感到非常奇妙，她甚至開始幻想自己如果發達會選擇買Cayenne還是平治S400，而她的伴侶則調侃道，這就像小學時期為「考清華還是北大」而掙扎一樣。

涉事保時捷Cayenne。（極目新聞）

周一，相關網約車平台客服人員解釋說，平台會根據車輛的軸距和計稅價格等指標將車型分為不同服務等級。如果乘客選擇豪華車型服務，就有可能遇到保時捷Cayenne這類高檔車輛。客服還指出，實時叫車的司機是透過平台接單，乘客無法指定特定車型或品牌，偶然載到高檔車也是有可能的。

對於0.1元的支付金額，客服表示平台常會推出優惠活動，用戶在使用滿減券的情況下，便能享受到如此巨大的折扣，又指這可能是由於優惠券疊加了平台的促銷活動造成的。