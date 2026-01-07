野生麻雀被困南京游泳館近一年　靠泳客投餵維生或難以重返自然

近日，熱心網民在社交媒體上發帖，反映江蘇南京奧體中心游泳館內有一隻野生小鳥似乎被困，無法飛出。儘管市民持續投餵來維持其生存，但因缺乏專業手段，始終無法將其帶回自然。這一事件引起熱議，大家對小鳥的未來和生存狀況表達了關注。周一（5日）下午，內媒實地探訪了該游泳館，並確認這隻小鳥自2025年2月起便已在此「常駐」。動物專家介紹，這隻小鳥實際上是麻雀。野生動物救助人員表示，對於這類滯留問題，首先應為小鳥提供自我離開的通道，強行干預之前需確認其是否有離開的意願。



近日，有網民在帖子中提到南京奧體中心的游泳館有一隻小鳥滯留，希望有專業人士能幫其重回自然。根據網帖中的照片，小鳥站在布藝座椅的靠背上，周圍則有不少市民在觀望。該網民留言稱自己曾詢問過場館工作人員，得知小鳥已被困了一段時間。雖然大家在投餵食物，小鳥的生存問題不大，但由於缺乏專業技術，依然無法將其成功捕獲並放生。

網民在帖子中提到南京奧體中心的游泳館有一隻小鳥滯留，希望有專業人士能幫其重回自然。（紫牛新聞）

周一下午，《揚子晚報》記者到南京奧體中心游泳館現場，剛進館便見到了這隻小鳥。休息區的座椅成為了它的「臨時住所」，小鳥時而梳理羽毛，時而警惕張望。同時，報道指出，這個場館空間寬敞，設有大面積的玻璃窗，充足的陽光讓館內環境溫暖舒適。工作人員透露，這隻小鳥早在2025年2月就出現在館內，並解釋了小鳥的食物來源，表示館內人流量較大，食客遺留下的殘渣能為小鳥提供足夠的食物。

小鳥的「臨時落腳點」是休息區的座椅。（紫牛新聞）

至於衛生問題，工作人員表示，維護清掃策略得當，尚未收到市民的投訴。而對於小鳥的處理，工作人員承認曾收過不少建議，但因缺乏專業知識，難以安全捕獲小鳥。另一位常來游泳的市民表示，他已經注意到這隻小鳥有一段時間，發現它似乎對人毫不畏懼，身形看起來也更加圓潤。

這條帖子吸引了不少網民討論。有些人認為小鳥被投餵的時間過長，可能已經喪失了在野外捕食的能力，即使放生也難以存活；還有人幽默地表示，或許該小鳥根本不想離開。不過，也有擔憂的聲音，認為小鳥長期和人類接近，可能面臨新的危險。

根據網民提供的照片，這隻小鳥體型小巧，頭頂與後頸的羽毛呈栗褐色，臉頰上有明顯的白斑，而眼周和喉部則為黑色。對於它的種類，網友們眾說紛紜，有人認為是常見的麻雀，也有人認為可能是椋鳥。

救助人員曾建議打開門窗和通道予小鳥自行離開。（紫牛新聞）

南京農業大學的動物學實驗師包浩然指出，這隻鳥確實是常見的麻雀，屬於國家保護的「三有」動物。遇到這種野生鳥類誤入室內的情況，可以打開門窗等設施，為小鳥創造自行離開的空間。如果小鳥因室內舒適而選擇留在館內，也不必強行驅趕。

根據相關資料，麻雀普遍分布於中國，是農村和城鎮常見的留鳥，屬於雜食性，主要以穀物和果實為食。

野生動物救助人員也表示，處理這種滯留情況的最佳方案是為小鳥提供開啟的通道，讓其有機會自行離開。然而，如果小鳥選擇留在室內，那是因為這裡擁有充足的食物和安全的環境。

因此，要了解小鳥的真實意願，專業的觀察和判斷非常關鍵。如果牠希望離開，則需要專業的人員進行誘捕與救助，但在未確認小鳥的狀態之前，應優先給予其空間和選擇的自由。