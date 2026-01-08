毒過砒霜！女子信偏方生吞魚膽致急性肝衰竭　搶救5日執返條命

2025年12月14日，江蘇鎮江一名女子生吞魚膽後被送進醫院搶救，搶救5天撿回一條命。醫生提醒，魚膽有多種毒素，還沒有特效解藥，嚴重者可致死。



《現代快報》報道，50歲的劉莉（化名）長期飽受偏頭痛的困擾，多方尋求治療方案。偶然間熟人介紹了一個偏方——生吃魚膽可清熱解毒，緩解頭痛。於是，在2025年12月14日一早，劉莉從菜市場買回了一條2.5公斤的草魚，將魚膽取出來後，在早上8點左右直接生吞下肚。

醫生在為女事主做檢查。（現代快報）

生吞魚膽2小時後即出事

早上10點左右，劉莉開始出現腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，家人趕緊將她送到了當地醫院。經過緊急救治後，生命體徵稍有好轉，但醫生認為病情危重，建議轉至上級醫院治療。

醫生們在開會，針對女事主的病例研究救治方法。（現代快報）

到達江蘇大學附屬醫院（鎮江市江濱醫院）後，劉莉「初步診斷為魚膽中毒、急性肝衰竭、低血容量性休克、消化道出血。」急診內科副主任胡振奎立即將劉莉轉入了急診重症監護室（EICU）救治。

「血漿置換」搶回一條命

劉莉入院後，多位醫生開展了疑難危重病例討論，制定了救治方案——血漿置換+CRRT（連續性血液淨化）。一邊通過「血漿置換」清除血液中殘留的魚膽毒素，一邊用「CRRT技術」維持腎臟功能、穩定體內電解質平衡，同時開通多條靜脈通路，輸注升壓藥物、保肝藥物，糾正低血容量和凝血功能紊亂。

魚膽的毒性堪比砒霜。（荔枝新聞）

經過5天的全力救治，劉莉在12月19日轉出EICU。胡振奎醫生表示，「魚膽中毒可導致肝腎受損，繼而發生急性肝腎衰竭、急性溶血、心肌損傷等嚴重後果，沒有特效解毒劑」。

魚膽毒性堪比砒霜 生吃熟吃都要命

胡主任解釋，魚膽的毒性甚至大於砒霜，只需幾克就能中毒，如果是5公斤以上的大魚魚膽，則可致命。這是因為魚膽中含有「氫氰酸」和「鯉醇硫酸酯鈉」兩種核心毒素。

食用5公斤以上的大魚的魚膽，則可致命。（微博@雨之媚）

食用後會快速通過消化道吸收，直奔肝臟和腎臟 「搞破壞」。一般先引發急性肝損傷，短時間後發展為急性肝衰竭，緊接着攻擊腎臟，導致急性腎衰竭，出現少尿、無尿症狀。嚴重時還會累及心臟、神經系統和凝血功能，引發休克、心律失常、腦出血，繼而死亡。

胡主任強調，魚膽毒素耐高溫、耐酒精，不管是生吃、煮熟，還是泡在白酒裡，毒素的化學性質都極其穩定，不會被破壞。魚膽沒有任何藥用價值，不要輕信民間偏方去食用。