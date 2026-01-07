上海地鐵有男子身上突起火　證實為尿袋自燃！12月才購入有3C標識

上海地鐵月台上，一名男子攜帶的尿袋（移動電源、充電寶）突然起火，導致其身上外套亦開始燃燒，緊急時刻現場工作人員迅速將火撲滅。據了解，起火尿袋於去年12月購入，產品本身具有3C認證。



男子攜帶的尿袋自燃。（網上圖片）

男子從扶手電梯跑下。（網上圖片）

事發於周一（1月5日），上海地鐵15號線上海西站內，一名身穿黑色外套的男子，乘扶手電梯從大堂下行至月台層時，其外套一側已冒出明火。月台候車乘客察覺後，迅速向一側躲避。

現場工作人員見狀，立即組織應急處置，使用滅火器迅速將火撲滅。事件未影響地鐵正常營運秩序。

起火原因為男子攜帶的尿袋自燃，該尿袋為去年12月購入，產品本身具有3C認證，而事發時它並未處於使用狀態。

該尿袋具有3標識。（網上圖片）

男子外套被燒壞。（網上圖片）

月台上的濃煙。（網上圖片）

據了解，即使在靜置狀態下，尿袋仍可能因內部短路、電芯或保護電路質量隱患、既往累積的物理損傷、環境溫度影響，或以往不當充電遺留的電池微損等多種因素引發。

那麼，究竟應該怎麽快速辨別合格產品？除了3C認證標識之外，還可注意3C認證標識「追溯二維碼」。日前，內地市場監管總局發布公告，對尿袋、燃氣燃燒器具、電動電單車等3類11種高風險產品實施CCC認證標識試點改革。

自2026年3月起，試點產品範圍內新獲得CCC認證證書的產品型號，應標註CCC追溯二維碼後，方可出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。經一年過渡期後（2027年3月起），試點產品範圍對應的全部新出廠的獲證產品型號，應滿足試點改革要求。