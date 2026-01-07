大連黑天鵝被偷　市民自發買鵝「補位」　園方：放生恐難適應嚴冬

元旦前夜，遼寧大連兒童公園一隻黑天鵝被人偷走，有自媒體博主及市民得悉後，自行購買黑天鵝放生到兒童公園的人工湖邊。園方提醒，園內禁止放生，且冬季天氣寒冷，黑天鵝等鳥類不易過冬，「不希望人工湖變天鵝湖」。



《極目新聞》報道，大連兒童公園的人工湖棲息了兩隻黑天鵝，但在元旦前夜，有人偷走其中一隻並疑似宰殺吃掉。由於黑天鵝是一夫一妻制，剩下的一隻拒絕進食、狀態不佳。

元旦前夜，一名男子偷走黑天鵝。（極目新聞）

1月3日，大連老虎灘海洋公園消息，倖存的黑天鵝已被送到鳥語林，目前狀態良好，正在隔離期。

1月7日，自媒體博主張先生表示，得悉公園的黑天鵝被偷後感到十分遺憾，於是和粉絲、朋友共同出資5000餘元，從山東養殖場購買一對年約1歲的黑天鵝送到兒童公園。1月6日下午，張先生將一對黑天鵝送到兒童公園人工湖，並安置在此前公園管理方修建的窩棚中，還聽說會有熱心市民會再送一對黑天鵝給公園。

自媒體博主購買兩隻黑天鵝，帶到大連兒童公園放生。（極目新聞）

大連中山區園林管理處工作人員稱，已注意到有市民將黑天鵝放生到兒童公園人工湖，目前園內已有2對共4隻黑天鵝。雖然考慮到市民對此前的黑天鵝有感情，兩對黑天鵝住在此前搭建的窩棚，但公園有明確規定禁止放生，園內也設了警示牌，同時冬季天氣寒冷，黑天鵝等鳥類不易過冬，「不希望有更多人再把黑天鵝送來，尤其是冬季這個時間節點」。

工作人員又稱，市民送到公園的黑天鵝尚未成年，其耐寒條件是否達標、疫苗是否接種等情況未明，目前領導正在研究處理方案，下一步會與屬地相關部門採取相應措施，「畢竟兒童公園內的人工湖不是天鵝湖」。