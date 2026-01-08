女子誤信「穩賺不賠」投資渠道　交200萬現金予假金融機構人員

遼寧大連市警方早前逮捕一名正企圖接收電信網絡詐騙款項的疑犯，並在其車內繳獲了200萬元人民幣的詐騙資金。之後，反詐騙中心發布尋人啟事，希望找到當天下午將這些現金交付給疑犯的受害者。消息迅速在各大網絡平台傳播，引發了市民的廣泛關注，許多人自發參與尋找受害者的行動。近日，這筆巨款成功返還給了受害者。目前，疑犯張某臣已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。



反詐騙中心發布尋人啟事。（央視截圖）

事發於去年11月27日，當天下午，大連警方在追查電信詐騙案件的過程中，立即調派相關部門展開聯合作戰，成功逮捕了取現的疑犯張某臣，並當場查獲了200萬元贓款和多部作案手機。警方調查發現，嫌疑人張某臣與受害者並不認識，他只是聽從指令負責收取和轉移贓款的「車手」。

當晚，反詐騙中心迅速發布了尋找受害者的啟事，啟事中特別提到，200萬元現金對普通人來說不僅僅是一筆數目，更可能代表著一生的積蓄。幾小時前，這筆錢幾乎就要被疑犯轉移出大連。經過多方查找，警方最終聯繫到了受害者王女士。調查時，她還未察覺自己已經上當受騙。

大連市公安局開發區分局新型犯罪偵查中心副主任姜禕山表示，王女士在網上結識了一位朋友，兩人交談愉快，漸漸建立了信任，更達到無話不談的程度。對方利用這種信任，介紹了一個「穩賺不賠」的投資渠道。2025年11月27日下午3時左右，王女士在對方的引導下，將200萬元現金當面交給了自稱是金融機構工作人員的疑犯張某臣。

疑犯張某臣（左）。（央視截圖）

張某臣與詐騙資金。（湖北日報）

近期，警方將追回的200萬元現金返還給王女士。目前，嫌疑人張某臣已被依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步調查中。

大連市公安局刑偵支隊新型案件偵查大隊副大隊長李子揚強調，電信詐騙犯罪中，取款「車手」是重要環節，他們負責線下收款並幫助詐騙分子轉移資金，因此是警方重點打擊的對象。他提醒公眾提高警惕，凡是要求大額現金取現並當面交付或運送的情況，都需謹慎，可能是詐騙行為。