網紅柬埔寨流浪最新現狀曝光 母懷疑曾被控制：旁邊有人教她講話
撰文：許靖雯
出版：更新：
近日20歲內地女網紅umi（本名吳甄楨）在柬埔寨街頭流浪，引發全網關注，事後吳甄楨被救並送往醫院救治，除了身體狀況極差，還被檢測出冰毒K仔呈陽性。
據《新京報》今日（1月7日）報道，吳甄楨入住公寓管家出來回應，稱她吸毒吸多了，腿也壞了，當時覺得她這個狀態可能會死掉，但送她去醫院後便失聯了。吳甄楨目前所在醫院的醫生表示，她情況比剛來的時候好一些，但精神狀態不那麽好。吳母則稱，此前女兒從不給她看居住房間的樣子，且疑似此前通話時有人教女兒怎麼講話。
《新京報》報道，公寓管家稱，「物業給我發了她的監控，她在走道裏連走路不穩，讓我把她攆走，因為怕在公寓出事，她吸毒吸多了，腿也壞了，她這個狀態可能會死掉」。
因為擔心吳甄楨真的死在公寓，管家急忙將她送往西港人民醫院，但當天她便離開醫院，之後便失聯，「不知道去哪裏了，具體第二天她去了那裏，就不知道了」。
至於吳甄楨在公寓一個人住還是多人同住，公寓管家說，「她具體幾個人住，我也不知道，但我去她房間只見到她一個人。」
2025年4月，吳母得知女兒在柬後，就懷疑女兒被人控制。吳母表示，女兒一直拒絕給她看所居住房間的樣子，她還感覺與女兒通話時疑似旁邊有人教女兒怎麼說話。
目前吳甄楨正在柬埔寨西港同濟醫院治療，該院醫生回應，「現在（吳甄楨）情況比剛來的時候好一些，但精神狀態不那麽好，神智時而清楚，時而不清楚。」
1月4日，吳甄楨被拍到流浪柬埔寨街頭，消息甚至衝上微博熱搜，引發外界關注她的人身安全，甚至驚動中國駐柬埔寨大使館救人。
當時有網民說她是被男友哄騙過去，但事後她接受媒體采訪時坦白，她是經朋友介紹，自願來柬埔寨找高薪工作。
