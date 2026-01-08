男子婚前散布女友不雅影片後墮亡　家屬向警方索償60萬遭駁回

四川一名男子與女友相戀八年，惟婚前撞見女友與另一名男子舉止親密，於是將女友不雅影片公開報復，其後自己亦跳樓輕生。男子死亡後，家屬以公安局不作為為由索償60萬元人民幣，最終遭法院駁回。



中國裁判文書網周三（1月7日）披露該宗案件，四川西充縣的文某（男）與李某（女）相戀八年，並準備於2022年9月9日結婚。惟2022年7月10日下午4時，文某從工作地成都回到與李某同居的教師宿舍時，撞見另一男子趙某與李某舉止親密，文某與趙某發生拉扯。文某從李某處取走自己送給李某的電腦和首飾然後離開。

其後，文某通知李某要將其不雅影片公開，李某報警。文某同時表示輕生想法，將後事交代給其弟弟和父母，其弟立刻撥打報警電話要求阻止文某。當晚7時許，李某的不雅影片被發送到李某工作群組及各個社交平台，李某經同事提醒將影片撤回。

最終，警方以查看閉路電視、沿街搜尋的方式尋找文某，期間發生文某墜樓，經急救監測文某是於當晚9時墮樓身亡。

法院駁回文某家屬所有訴求。

而文某父母以報警後公安局不作為，導致兒子自殺身亡為由，向南充市公安局高坪區某局提起訴訟，要求賠償各類損失60萬元人民幣。法院認為民警積極履行了職責，不存在拖延履職的行為，駁回所有訴求。

