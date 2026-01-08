福建男涉多宗綁架殺害中國公民被遣返　妻子：不敢相信是認識的他

來自福建的施純芳，近年來在菲律賓披著生意外衣，以「成功商人」的形象在海外頻頻亮相，除了擔任菲律賓中國商會分會會長，更頻繁捐款兼在老家興建豪華別墅。

然而，施純芳真實身分竟是涉嫌多宗針對中國公民綁架、殺人案的犯罪集團頭目。在中菲合作下，施純芳已被補並遣返回國。其妻對此表示震驚，稱全家對施純芳的罪行一無所知，「我至今都不敢相信，他就是我認識的那個人」。



2025年12月22日，中國駐菲律賓大使館通報，中菲合作拘捕並遣返涉綁架殺人的疑犯施純芳。

施純芳被押解回國。（中國駐菲律賓大使館）

《紅星新聞》報道，現年40歲的施純芳來自福建省晉江市深滬鎮首峰村轄下的宜富寮。不過，村民們對他的印象並不深刻。首峰村黨支部書記、主任施文廣提到，施純芳長期在菲律賓，「應該出去有20年了，也很少回來」。

有村民稱，施純芳在家中排行最小，其父母是農民，之前並不富有，一家人長期蝸居在只有一層的石頭房。近幾年，施純芳突然「發家」，3年前更推倒舊屋，修建3層高的小別墅。在村民看來，施純芳別墅旁正在興建的別墅，就是為他姐姐而建，可如今所有工程都戛然而止。

施純芳被押解回國。（公安部）

「成功商人」實為綁架集團頭目

在宜富寮存在感低的施純芳，近年卻在海外頻頻高調亮相，儼然是一位成功人士。2022年2月22日，菲律賓中國商會黎剎省分會成立，施純芳擔任首屆創會會長，他更被描述為「事業有成，謙恭和順」。在會上，他更提到要為「中國商會爭光，為中國商人爭光」。公開資料顯示，彼時，他還為會務活動及駐菲律賓同鄉捐款。

施純芳別墅所在村落宜富寮。（紅星新聞）

然而，披著生意外衣的施純芳，實際上卻是綁架集團頭目。2025年12月22日，中國駐菲律賓大使館披露，施純芳涉嫌多宗針對中國公民的綁架、殺人等嚴重刑事案件。在中菲兩國執法部門的合作下，成功拘捕並遣返他回國。

施純芳被遣返回國後，菲律賓中國商會發表聲明稱，施純芳偽裝極為隱蔽，在商會運營過程中未顯露任何違法犯罪的蛛絲馬跡。「目前，施純芳已與本商會斷絕所有聯繫，早已不是本商會成員」。

菲律賓中國商會發表聲明。（菲律賓中國商會PCCCII）

妻子：不敢相信他是我認識的那個人

施純芳被捕後，其父母及妻子仍居住在別墅，一家陷入深深沉默。對於施純芳涉嫌犯罪的消息，施妻表示，一家人對此一無所知，平時丈夫只稱在菲律賓做生意，「我現在整個人都是懵的」。當時，菲律賓陸續傳出丈夫犯罪的消息後，她想向對方確認，但已發現未能聯繫上。

施純芳家別墅大門緊閉。（紅星新聞）

施妻提到，別人指指點點，網上議論紛紛，對家庭、孩子和父母帶來很大壓力，「但事實上，我們對他在菲律賓究竟犯了什麽罪，也不清楚」。她至今都不敢上網，每晚都睡不着，「綁架、殺人這樣的事，我感覺從來都是和我無關的，我甚至連蒼蠅都不敢拍」。

有鄰居稱，以前天氣好，施純芳的家人會攙著他患病的父親出來曬太陽，一家人其樂融融。但自從施純芳被捕回國後，他們一家不管白天晚上，大門大多緊鎖，很少出門。