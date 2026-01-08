流浪柬埔寨網紅曾自認電詐園區高層女友　被問｢現在是盤總?｣咁答

近日20歲內地網紅umi（本名吳甄楨）被拍到在柬埔寨街頭流浪，引發全網關注。《香港01》翻查她抖音上的影片發現，去年曾有網民在她的評論區留言，稱她是「盤總女人」，她亦大方承認「曾經是」。據了解，內地用語「盤總」意指電詐園區的高層主管。



吳甄楨大方承認曾是「盤總女人」。（抖音截圖）

吳甄楨否認自己從事電詐行業。（抖音截圖）

吳甄楨在社交平台打造「精緻人設」。（抖音截圖）

但當其他網民跟帖稱她「現在是盤總」時，她則否認稱「你太看得起我了」、「我不接觸這個行業」。

吳甄楨獲救後曾接受採訪，否認外界盛傳男友哄騙過去一說，表示她是經朋友介紹，自願來柬埔寨，從事服務業類工作。

吳甄楨流浪柬埔寨一事鬧得沸沸揚揚，其父母接受媒體採訪曾提出希望政府幫助女兒回家。據《中國新聞周刊》報道，1月7日，吳甄楨母親謝女士已抵達柬埔寨，母女二人在醫院見面。另外，因吳甄楨遺失身份證件，中國駐柬埔寨大使館、當地移民局、警方等部門將為其補辦手續，之後她將和母親回國。

吳甄楨在柬埔寨西港同濟醫院就治。（網上圖片）

吳甄楨被拍到在柬埔寨街頭流浪。（互聯網）

此前吳甄楨流落街頭，因腿部有瘀青，被傳雙腿骨折，但救治她的柬埔寨西港同濟醫院透露，「她除了喊腳疼，其他都還好」，經過CT影像檢查，診斷腿腳不便可能是神經系統損傷。

當時吳甄楨被拍到流浪柬埔寨街頭，因腿部有瘀青，被傳雙腿骨折。（新京報）

吳甄楨還被檢測出冰毒K仔呈陽性。《新京報》曾報道，吳甄楨入住公寓管家稱她曾因吸毒吸多了，腿也壞了，在公寓過道走路不穩，當時覺得她的狀態可能會死掉。對此醫院稱，通過治療，她身體恢復較好，意識也已清醒，沒有出現明顯的毒品戒斷反應。

吳甄楨入住的公寓管家稱，她吸毒多腿壞了，走路不穩，看起來好像要死掉。（新京報）

《極目新聞》報道，吳父曾表示，女兒答應他回國後會好好做人。