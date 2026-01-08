海底撈小便事件主人公登報道歉：會吸取深刻教訓　改過自新

去年2月，17歲唐姓、吳姓少年今年2月在上海一間海底撈用餐時，竟先後跳到桌上朝滾燙的火鍋尿尿，事後還將影片上傳網路，引發社會譁然，海底撈事後也對2人及其父母提告求償。上海黃浦人民法院一審判處唐、吳及2人的父母須賠償220萬元人民幣。周四（8日），《人民法院報》3版刊登了海底撈小便當事人唐某及其父母的道歉聲明。唐某在道歉聲明稱，已深刻認識到自己的錯誤行為，他在此向四川新派餐飲管理集團有限公司、上海撈派餐飲管理有限公司表示真誠的歉意。



聲明稱：「2025年2月24日淩晨，唐某、吳某於酒後到餐廳用餐，用餐過程中實施不當行為且吳某將拍攝的視頻發布在網上，嚴重侵害了餐廳的合法權益。後經上海市黃浦區人民法院審理，並作出（2025）滬0101民初9213號民事判決書，判令本人及監護人進行賠禮道歉以及賠償餐具損耗費、清洗消毒費、經營損失及商譽損失、維權開支若干。現判決書已生效，我深刻認識到自己的錯誤行為，在此向四川新派餐飲管理集團有限公司、上海撈派餐飲管理有限公司表示真誠的歉意。」

聲明又稱：「我也接受到了來自家長、學校、公安、法院，以及網絡廣大消費者的批評與教育，我會吸取深刻的教訓，改過自新。長大後，我要努力成為一位對家庭，對國家，對社會有擔當的人。作為監護人，我們對於孩子做出的不當行為深表歉意！對判決結果沒有異議，今後一定引以為戒，加強對孩子的教育，引導他成長為一名行為規範的好公民。肇事孩子父母真誠道歉。」

道歉聲明。（人民法院報電子版）

據此前報道，唐姓、吳姓少年當時在上海一間海底撈的包廂內用餐，先後跳到桌上朝火鍋尿尿並互拍影片，吳男多天後將影片PO上網路，立刻引發網友瘋狂轉貼並留言撻伐。

海底撈事後也發布道歉聲明，表示已將店內所有鍋具、餐具銷毀換新，且進行深度消毒，但由於事件已隔了12天，預估期間已有超過4000組客人到店消費，可能有使用到被少年尿過的鍋子用餐，承諾給予這些潛在的受害者們10倍賠償，同時也宣布將向唐、吳及2人的父母提告求償。

少年在海底撈往鍋底內小便的畫面一度在網上瘋傳。（小紅書）

上海黃浦人民法院審理後，12日判處唐姓少年、吳姓少年及2人的父母共6人須在指定報刊上登文道歉，同時須賠償海底撈餐具損失費、清潔費13萬人民幣、經營及商譽損失費200萬人民幣，以及維權費用7萬人民幣，總計須賠償220萬人民幣。