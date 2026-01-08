河北寒冬取暖費暴漲　內媒直擊農民燒樹根烤火嘆：沒錢只能凍著

今年冬天，受上游成本上行、跨區管輸與配氣成本上漲等因素疊加影響，河北農村的天然氣價格普遍維持在每立方米3.15元至3.4元（人民幣，下同），與之相比，北京的氣價為2.61元/立方米，天津也僅在2.86元/立方米左右。這意味著，收入水平遠低於京津的河北農民，反而要承擔高出不少的取暖成本。對農民來說，取暖就等於「燒錢」。



1月7日，鳳凰網《風暴眼》實地走訪河北保定曲陽縣、競秀區的多個村莊，「燒不起」是最常聽到的聲音。一個冬天3000到5000的取暖費，無法保障舒適的室內溫度，但卻要用去很多人一整年的種地收入。有村民白天停用天然氣，聚在村道間燒枯樹根烤火，也有人在自家院子里燒棒子芯，燒兩壺熱水過一天。



據悉，為改善霧霾空氣污染，推動情節能源，河北省自2017年開始執行以天然氣供暖代替燒煤炭的「煤改氣」政策，但這一政策推出後，將河北民眾的取暖成本翻2至3倍。（風暴眼）

報道指出，農村的自建房，牆體薄、窗戶密封性差，熱量流失快。要達到舒適的室溫，單位面積的耗氣量遠高於城市保溫良好的住宅。

如今村裡留守的，大多是老人和兒童。捨不得錢取暖的人家，幾乎都是靠做家務、曬太陽、以及在村裡反覆踱步來熬過白天的時光。等到兒孫回家過年時，才捨得為孩子打開暖氣。

37歲農民一日只敢開2到3小時暖氣：沒錢只能凍著

《風暴眼》直擊，37歲的農村居民孔軒小跑著去打開了牆上的天然氣壁掛爐——孩子們就要放學回來了，屋裡冷得像冰窖，得趕在他們進門前攢點熱氣。

孔軒的家是120平的農村老房。這座五開間的平房，中間是客廳，兩側分別是臥室和廚房，燃氣壁掛爐就安在廚房的牆角。要想讓兩個臥室都暖和起來，就得加熱整套房子，無法單獨為某個房間供暖。

他開的時間太短，往往只有挨著暖氣的地方是熱的，其他角落依舊冰冷。室內溫度大多時候只能勉強維持在7度左右。他暗下決心，等孩子放寒假，再貴也得把暖氣燒起來，哪怕只能讓溫度回升到13到15度，也絕不能凍著孩子。

許多農村居民家中的天燃氣壁掛爐閒置。（風暴眼）

這也是他一天中唯一打開暖氣的時候。等一對兒女吃完飯，寫完作業，九點多鑽進被窩，他就會立刻把暖氣關掉。一天只開兩三個小時，夜裡再冷也不開。

白天，在家辦工打理網店的孔軒，只能扛著，整天裹著最厚的羽絨服，手總是冰的，在鍵盤上敲一會兒，就得抽回來壓在大腿下捂著，時不時搓一搓、捏一捏，不然就僵得沒了知覺。

孔軒兩百米外的父母家，連最冷的夜裡也不開天然氣。老兩口吃完晚飯就早早插上電褥子，鑽進被窩。白天，他們就挪到太陽底下，做些組裝小玩具的手工活兒。一天下來，也就掙個十塊八塊。這是他們唯一還能做的活了。

河北農村路面仍有積雪。（風暴眼）

孔軒說，「父親有糖尿病，保暖很重要。這麼一直凍著，咳嗽感冒是常事，要是有什麼併發症，真不敢想」，「沒錢，只能凍著」，《風暴眼》報道指，像他這樣選擇硬扛的河北農民，並不是個例。

《風暴眼》直擊，在曲陽縣某村莊，幾位老人在路邊點燃了一塊枯樹根，坐在附近烤火閒聊。他們頭戴前進帽，裹著大衣或者花棉襖，聳著肩膀，把兩手縮在袖子裏，時而在火苗上方伸開，翻轉一下。

許多農民只能用樹枝烤火取暖。（網絡圖片）

69歲大爺院子燒棒子芯烤火：冷得胳膊肘疼，渾身都犯病

在保定競秀區69歲的孫大爺受訪時稱，上一個冬天家裡還能在晚上燒天然氣，但今年漲價，連晚上也不燒了。冷了只能在院子里燒棒子芯烤烤火，再用爐子燒兩壺水，就夠喝一整天。「等再冷了，就用大鍋灶燒這棒子芯」。他說。

閒置已久的天然氣壁掛爐，掛在大爺家狹窄的儲物間。儲物間連燈都沒有，壁掛爐長期無人使用已經冰涼。

太陽剛落山，房間裏的地面已經開始凍腳。孫大爺家中床上兩層厚被子之外，還凌亂地鋪著幾件大襖，孫大爺的老伴說，「晚上被子衣服全壓在上頭，開著電熱毯湊合著過。」「有時候，冷得胳膊肘疼，渾身都犯病，一感冒心臟也牽得疼。」

孫大爺的老伴身上穿著棉鞋、棉褲，脖子上繫著一條圍巾，頭上戴著頂棉帽，「外頭咋穿，屋裡咋穿」，她說。

種一年地收入全花光 天然氣壁掛爐裝了卻「燒不起」

天然氣壁掛爐裝了，卻閒置不用。「燒不起」，是走訪過程中聽到最多的一句話。孔軒所在的村莊，一方氣要花3.16元，即便千方百計省著用，一個冬天也要四五千元。他算過一筆賬，如果想讓家裡真正暖和起來，需要24小時開著壁掛爐，那意味著每天至少150元的開銷，一個月就是近5000元，整個冬天費用可能超過15000元。

他清晰記得，過去燒煤時，一冬天只需要燒一兩噸煤，花費只有2000元左右，就足夠暖和。這些字面上的數字，落在每個家庭頭上，都變成了具體的壓力。

孔軒過去一直在天津的工廠工作，工廠倒閉後回鄉開了助農網店，幫果農賣點東西，乾了三個月，進賬也就2000多塊錢，扣除果農的錢，到手只有幾百元。手頭正緊，又趕上取暖季，壓力倍增。

河北農村。（風暴眼）

而比起年輕人，留守農村的老人們更是捉襟見肘。對於他們而言，如果敞開用天然氣取暖，一年種地所得可能全部要搭進去。孔軒父母家有二畝半地，一年種兩季，一季小麥一季玉米，按畝產1000斤算，兩季的收入加起來不到5000塊錢。刨去化肥、種子等成本，最後往往只剩下3000多元。這便是他們全年的可支配收入。

孫大爺家也一樣。子女雖然孝順，但是要供孫輩上大學，手頭也不寬裕。大爺自己種幾畝地，一年到頭只能賺一千多塊錢。「這點錢，我們兩口子吃藥都不夠」，他說。

老兩口把桌上幾個塑料袋翻開，一個個細數——降壓藥、心臟病用藥、胃藥，還有治療氣管炎的藥……「有時候憋著出不來氣，得趕緊喝」。「沒錢，只能凍著」。大爺把這些塑料袋一收，從齒縫裏擠出這麼幾個字。

取暖費暴漲3倍超萬元 河北農民寧挨凍抗寒冬 官媒接連發聲叫屈

河北農村居民年收入僅2萬 冬季開暖氣要花費5千？

據了解，河北農村的「煤改氣」政策，作為京津冀大氣污染治理的關鍵一環，初衷是為了環保。2017年起的大規模推進，讓保定、廊坊「禁煤區」及石家莊、唐山等重點區域的村莊迅速告別了散煤取暖時代。但這一政策推出後，將河北民眾的取暖成本翻2至3倍。

該政策未實行前，河北一個普通農村家庭冬季煤炭取暖價格在2000元左右，室內溫度可維持在20℃；但該政策實行後，120平米（約1000呎）的房子，每日若僅運行4個小時暖氣，將室溫保持在13℃左右，一個冬季都要花費近5000元。

孔軒記得，2020年左右，他的村裡開始推行「煤改氣」。一開始，村民擔憂溫度和費用問題，但聽說有補貼，就紛紛將家裡的鍋爐砸掉或賣掉，配合改了天然氣。他說，「那時候推行得特別快，管道一鋪好就直接通氣了。」

「煤改氣」政策實行之初，政府曾提供補貼，雖然每立方米補貼僅1元，但亦受到民眾歡迎，家家戶戶安裝上取暖壁掛爐。但政策實行近10年，政府補貼逐漸下降，目前已降至每立方米補貼0.2元。但河北農村的天然氣價格卻依舊穩定在3.15-3.4元/每立方米的高位，負擔甚至比北京的2.61元，天津的2.86元還要高。

「煤改氣」政策實行之初，政府曾有財政補貼，家家戶戶安裝上取暖爐。

孔軒記得，過去，他的父母也會刨些大樹根劈開曬乾了當柴燒，這樣能少買些煤炭，買一噸就夠過冬了。可現在煤不讓燒了，柴也不讓燒了，就算想偷偷燒也不行。每年天然氣都會有安全檢查，如果檢查人員發現廚房有爐灶，要麼拆除要麼封死，如果不及時整改，就要給停氣。

用了幾年天然氣取暖後，他擔心的問題還是發生了，費用高昂、溫度不達標，設備也問題頻發。孔軒家的壁掛爐安裝至今已維修兩次，花費近千元。

還有部分地區在供暖高峰曾出現氣壓不足、夜間停氣的情況。2023年冬季，定州、邯鄲、邢台等多地就曾出現天然氣限購或停氣問題。

2025年河北兩會期間，河北省人大代表楊輝素亦調研指出，100平方米住房要保證18度室溫，每天需燒20-30立方米天然氣，按石家莊地區農村的氣價收費3.15元/立方米計算，一個家庭每天需支付天然氣費用63-94.5元，整個冬季取暖費將高達7560-11340元。然而，2024年河北農村居民人均每年可支配收入僅2萬2022元。

有河北網民指，每年取暖費從5000到一萬，支出少一些的是「不捨得開（暖氣）」。

「煤不讓燒，氣用不起」成了河北農村老人們的現實困境。《農民日報》報道稱，目前農村老人一個月的養老金也不過一兩百元，全部加起來，都不夠交一季的取暖費。這對腿腳不便、抵抗力弱的農村老人來說，「不合理，更不合情」。

目前相關議題在內地社交媒體持續發酵。新華社、央視網等官媒相繼發聲。新華社評論稱「藍天保衛戰不能以民生溫暖為代價，民生是不容失守的底線」；央視網評指出，「河北農村取暖問題，不能再耽擱了」；山東閃電新聞亦評論，「就算天藍了，受凍的老人一樣會寒心」。

村民點燃枯樹根烤火。（《風暴眼》）

村民鋌而走險開始偷偷燒煤

但也有少數村民開始鋌而走險。儘管巡邏仍在，炕灶曾被拆除，但實在無法承受的家庭，開始偷偷燒煤，只要無人舉報就行。

《風暴眼》在多個村莊瞭解到，也有不少困難的老人，在經過村裡上報之後，獲批「例外」使用清潔煤取暖。在保定、廊坊等地，氣電未覆蓋、重病老人、低保戶等特殊困難群體，經過三級審批，可以獲得這種額外供暖保障。

報道指出，有記者目擊，在一位76歲的老人家裡，她的床邊，煤爐上正煮著菜，騰起白色熱氣。她透露，老伴走得早，孩子去乾包工，也只夠供養自己的小家。她沒有收入來源，因為用不起天然氣，年紀也大了，所以她從一開始就沒有安裝壁掛爐，始終燒煤球取暖。

不少困難的老人能用清潔煤取暖燒菜。（風暴眼）

但那些仍在用身體對抗寒冷的普通農民，依然只有一個選擇——硬扛。