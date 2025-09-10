「男色消費」成藍海？內地火鍋店變夜店　主打邊吃邊看男模熱舞

近期在內地社交平台上，不少網民在帥哥熱舞的影片下留言，「道德在哪裡？底線在哪裡？地址又在哪裡？」評論從嚴肅質問到直接詢問，令人意想不到的是，這些表演並非出現在酒吧或夜店，而是在餐廳。只需一頓火鍋錢，顧客就能近距離欣賞到堪比男模的表演。若夠大膽，甚至還能上手觸碰腹肌。顏值經濟如今已經從網紅景區延伸到餐飲業。



內媒《新周刊》報道，海底撈自今年1月在廣州開設全國首家宵夜主題店後，陸續於上半年在深圳、北京、上海、杭州、鄭州等城市陸續推出近30家同類型門店。深夜時分，隨著兩場固定表演開場，DJ一邊打碟一邊熱舞，食客隨之起舞，氣氛媲美夜店。

除了海底撈，湊湊火鍋也嘗試「火鍋＋KTV」模式，鴻姐老火鍋舉辦過型男「一日店長」活動，不少烤肉店亦憑藉帥哥服務員吸引顧客。

不是夜店去不起，只是火鍋更有性價比。（圖/《愛很美味》）

有95後女生阿水告訴《新周刊》，她曾專程去過幾家打著「帥哥服務員」旗號的餐廳與酒吧，但表示自己並未被顏值經濟影響，「在餐廳看男模？不花錢的可以。要是說因為有男模所以消費偏貴，東西也不咋好吃，那我才不當冤大頭。」她認為性價比最高的還是「既好吃又便宜，還有免費表演」的餐廳。

據悉，廣州富力海珠城的海底撈是全國首家宵夜主題店。《新周刊》記者近日探訪時發現，晚間22時10分，顧客紛紛放下餐桌食物湧向表演區。調酒師表演花式拋瓶，引來陣陣喝彩，隨後送出特調雞尾酒和小禮物，氣氛迅速升溫。緊接著DJ小哥戴上墨鏡，伴隨hip-hop音樂熱舞，與觀眾熱情互動。

圍觀的客人們正在等待節目開始。（新周刊）

店長王先生向《新周刊》表示，該店因地處年輕群體和白領集中的商圈，被選為宵夜主題試點。門店特別設計了表演區與安靜區，並新增雞尾酒、燒烤等產品。「我們確實考慮到有些人想嘗試跳舞，又不想或不敢去夜店，所以相當於給大家提供一個比較有安全感的選項。」

有網民笑稱，「本來覺得海底撈有點貴，但如果是這樣的海底撈，就覺得不貴。」與夜店相比，餐廳的食品價格透明，氛圍熱鬧卻更安全，顧客的接受度更高。

王先生指出，宵夜主題推出後，晚間時段客流不減反增，「和去年同期相比，不僅沒有下滑，而且還有增量，這在當下環境中是比較難得的」。

DJ小哥站在高處，以便觀眾都能看到他。（新周刊）

業界觀察認為，海底撈與湊湊等品牌推動的「夜店風潮」，並非憑空製造新需求，而是將原本的夜生活需求直接融入火鍋場景，為消費者提供一頓火鍋加上一份「免費快樂」。

有網民戲謔地評論道，「看來，男色消費是藍海」，不過也有不少受訪者提醒，顏值只是附加條件，餐飲業本質仍需以品質與服務取勝。