4條微博帖文致華為損失1337萬？博主被控損害商譽　二審判決曝光

擁有超百萬粉絲的數碼博主「王員外」（本名王文龍），因5年前發佈4條質疑華為「買稿」抹黑對手的微博帖文，被華為以損害商業信譽罪並造成「1337萬元（人民幣，下同）商譽損失」報案追究。官司耗時5年，東莞法院最終認定其構成犯罪，但以「犯罪情節輕微」為由免予刑事處罰。



四條微博引發手機廠兩大巨頭對峙

據《澎湃新聞》報道，2020年2月，小米10手機發佈當日，網絡上出現多篇內容相似的微博文章，均是質疑小米能否成為高端機。

小米10現場發佈會。（小米官網）

當時為高校研究生的數碼博主，同時為小米粉絲的王文龍（微博帳號「王員外」，粉絲數112萬）見狀，認為這是有組織的「黑稿」，目的是攻擊對手。

當晚，他連續發佈4條微博，暗示這些為競爭對手所為，並附上了由小米創始人雷軍此前言論衍生出的熱門話題影片「#怎麼low怎麼來#」。

「怎麼low怎麼來」這句話源於2019年小米與華為競爭期間，雷軍在公開場合回應對手攻擊時的表述。之後在互聯網電子產品圈內，這幾乎就成了指責華為採用不光彩手段做行銷的表達方法。

王員外發的第一條涉案微博。（澎湃新聞）

這些微博迅速被小米公司高管盧偉冰轉發，繼而引發華為公司高管關海濤的公開回應，要求小米報警查明真相。

王員外發的第二條微博先後被小米和華為高管轉發 。（澎湃新聞）

4條微博造成1337萬元商譽損失？法院：證據不足，評估存疑

判決書顯示，王文龍發佈的四條微博總閱讀量超過213萬，其中，單第二條微博就有超195萬閱讀量，此外，更是有轉發與評論均近千條。

華為公司於2020年8月報案。東莞市第一市區人民檢察院指控王文龍捏造並散佈「華為買黑稿」的虛偽事實，造成巨大商譽損失，建議判處有期徒刑一年。

數碼博主「王員外」從法院取回的證物。（微博@員方）

法院審理後，於2024年6月作出一審判決。法院認定王文龍構成損害商業信譽罪，理由包括：其作為大V博主，影響力大，在已有友人提醒相關博文可能並非黑稿後，仍未求證和刪除，具有主觀故意；其使用「怎麼low怎麼來」話題，在公眾認知中明確指向華為。

然而，法院也指出，檢方指控的「造成1337萬元商譽損失」證據不足，評估報告的依據存疑。同時，考慮到王文龍案發時為學生，主觀惡性不大，犯罪情節輕微，故判決其有罪，但免予刑事處罰。王文龍上訴後，東莞市中級人民法院於2025年12月二審駁回上訴，維持原判。