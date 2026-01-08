內蒙古19歲男與13歲｢女友｣性交　法院推定其應知對方年齡判囚5年

據內蒙古包頭鐵路運輸法院消息，一名19歲李姓男子與13歲張姓女童「戀愛」後多次發生性關係，李男未對張女的年齡盡到足夠審慎注意義務，未採取任何排除張女可能是幼女的措施，可以推定其「明知」張女年齡，構成強姦罪被判囚五年六個月



被告19歲李男和被害人13歲張女通過手機遊戲結識並建立「戀愛」關係。張女謊稱自己16歲，但李某在幫張某寫作業時知曉其是初二（中二）學生。「戀愛」期間二人在張某家中多次發生性關係。

2019年5月30日晚，中國北京，高三學生在自習中備戰即將到來的2019年全國高考。 （示意圖/VCG via Getty Images）

李某作為具有一定社會經驗的成年人，明知張某是初中二年級的學生，其應根據張某的身體發育情況、言談舉止、衣着特徵等判斷張某可能是不滿14周歲的幼女。但李某未對張某的年齡盡到足夠審慎注意義務，未採取任何排除張某可能是幼女的措施，可以推定其「明知」張女年齡。在明知被害人是幼女的情況下仍多次與其發生性關係，構成強姦罪。檢察機關將該案提起公訴後，法院以強姦罪判處李某有期徒刑5年6個月。

內蒙古包頭鐵路運輸法院。（官方公眾號）

案件在網絡上引發爭議，有人質疑女孩年齡難分辨：「有的學生上初一都發育得跟大人差不多了。」「現在13歲都長得跟成人一樣了。」

亦有人認同法院判決：「幫做作業就已經知道大概了。很多人是抱着女方不會告的心理去佔便宜的。」「對於未成年人來說，『自願』是很難把握的，2歲的孩子給個棒棒糖就『自願』跟人販子走了呢！」「13歲心智都沒有成熟，很容易被哄騙的，該判。」

明知幼女年齡包括「確實知道」和「應當知道」兩種情形

本案是成年人以戀愛為幌子對幼女實施性侵害犯罪的案件。不滿14周歲的幼女智力和身體發育尚不成熟，對於性行為的概念和後果缺乏認知和分辨能力，中國法律對不滿14周歲的幼女確立了特殊保護原則。明知女孩未滿14周歲仍與之發生性關係的，即便女孩同意，也可能構成強姦罪。

明知幼女年齡包括「確實知道」和「應當知道」兩種情形，一般人根據女孩的言行舉止、身體發育、生活習慣等情況能夠判斷其可能不滿14周歲的，推定行為人「應當知道」幼女年齡。司法機關對「不明知」幼女年齡從嚴把握，實現對幼女的特殊保護；打擊以「戀愛」為名實施性侵幼女的行為，保護幼女遠離性侵害。