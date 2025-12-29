曾上節目疑「胸襲小S」及「碰私密處」　男模遭女大生指控性侵

台灣男模張越河今年1月初曾在「小姐不熙娣」節目上，與主持人小S演情境劇，卻發生不小心襲胸，還碰到小S屁股的情況，當下大家都只覺得是節目的效果，但如今他卻遭一名女大生指控性侵。



據「鏡週刊」報導，A小姐指出在9月時透過IG認識張越河，之後就替攝影師朋友牽線邀請他來當模特兒，10月初兩人第一次見面，拍攝工作順利完成後，A小姐與攝影師朋友也邀請他共進晚餐，但那時張越河稱自己忘了帶錢包，所以餐費是A小姐代墊。

用完餐後張越河就藉口順路載A小姐去捷運站，沒想到上車後他不僅聊天的話題逐漸問到私下有關性需求，手也開始不安分，後來更表示因為自己有點疲憊，晚點還有其他工作，所以想先帶A小姐回家休息片刻，之後再送A小姐去捷運站，而A小姐怕耽誤對方工作，所以就答應。

到了張越河租屋處，A小姐就被撲倒在床上，張越河對她一陣強吻，A小姐掙扎要逃跑，卻又被抓了回來，張越河不顧A小姐的反抗性侵得逞，事後還抱著A小姐睡著，A小姐擔心張越河醒了後會對他動粗，所以直到男方醒了後，才得已脫身，回到家後才驚覺到自己被性侵。

之後雙方溝通時張越河認錯道歉，並承諾會進行補償，但只能償還A小姐代付的數百元台幣餐費，隔天A小姐就去警局報案，其間曾一度心軟要原諒對方，但張越河到警局錄口供時，卻稱雙方是合意，沒有性侵，更得知張越河事慣犯，這讓A小姐忍無可忍，把張越河當時認錯道歉的對話截圖、錄音檔提供給警方，並堅持不會和解，要送對方去監獄去體會被強迫的感覺。

