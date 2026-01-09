湘超冠軍「每人送一部車」遭走數　廣汽埃安願贈車總值約200萬

2025湖南省足球聯賽（簡稱「湘超」）早前落幕，永州隊以1比0擊敗常德隊，榮獲冠軍。然而，賽前承諾「永州隊奪冠將每人贈送一台車」的永州新蘭天集團董事長唐蕾卻因未現身且聯繫不上，疑似「走數」、「潛水」，個人帳號亦清空所有內容，引發熱議。不過，近日已有多家永州籍企業聯繫該球隊，稱願意兌付贈車承諾。其中，廣汽埃安將向永州隊贈送總價值約200萬元人民幣的車，高層更親自趕赴永州市溝通後續贈車事宜。



據早前報道，早在8月，唐蕾曾在激勵隊員時表示，如果他們在湘超中奪冠，每人將獎勵一台車。此後，她在個人帳號上也兩度重申了這一承諾。網友曾質疑所送是否為電瓶車，唐蕾則回應稱：「說實話，我格局有那麼小嗎？」教練提到，唐蕾發佈的送車影片對隊員們起到了激勵作用，但現在奪冠後卻未兌現承諾，難免令人有些遺憾。不過，他表示，畢竟唐蕾是他們的贊助商，也是本地企業，「送與不送都是她的行為，我們球隊就不要揪著不放了」。

8月，唐蕾曾在激勵隊員時表示，如果他們在湘超中奪冠，每人將獎勵一台車。（網上圖片）

唐蕾始終未現身且聯繫不上，她的個人帳號更於2025年12月30日清空所有內容。（網上圖片）

事件引起熱議，據《第一財經》報道，已有多家永州籍企業聯繫該球隊，稱願意兌付贈車承諾。其中，廣汽埃安高層親自趕赴永州市溝通後續贈車事宜，預計車輛總價值約200萬元，具體權益細節即將官宣。

2025湖南省足球聯賽（簡稱「湘超」）早前落幕，永州隊以1比0擊敗常德隊，榮獲冠軍。（新湖南）

此前，廣汽集團昊鉑埃安BU副總裁、首席用戶官楊龍就轉發了有關永州隊奪冠贈車的相關報道，並配文道：「就讓我們廣汽埃安把永州故事續寫，可好？」隨後，楊龍又在社交平台上向永州文旅稱：「2025的精彩，全網見證。2026的故事，我們共同執筆。廣汽埃安和湘超冠軍永州隊，一起熱血開新篇！」

報道指，廣汽埃安在湖南長沙設有一座製造工廠，產能為每年20萬輛，目前在產車型為AION S、AION UT、AION UT super。