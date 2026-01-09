屋內血跡斑斑租客又消失！　廣東業主：凌晨收到滿屏「救命」訊息

1月4日，廣東一名業主凌晨收到租客滿屏「救命」訊息，前往出租屋竟發現屋內血跡斑斑。報警後得知，租客醉酒摔倒已就醫。



《瀟湘晨報》消息，1月4日凌晨2點，租客小明多次撥打業主小萬的電話，還給他留下「救命」的訊息，但因小萬的手機處於「勿擾模式」未能接通。

屋內血跡斑斑。（瀟湘晨報）

直到早晨醒來，小萬看到訊息後，立刻趕到出租屋後發現，客廳廁所樓道留有血跡，不見租客小明的身影。

小萬隨即報警並聯繫原業主，得知小明前一晚醉酒後在路邊摔倒，頭部受傷。因手機沒電，他勉強回到出租屋卻聯繫不上小萬，最終通過外賣員的幫助前往醫院就醫。

租客凌晨在向小萬求救。（紅星新聞）

1月7日，小萬表示他來自湖北，在廣東打拼已有7年，接手該房屋僅兩年，是「二房東」。租客小明是1999年出生的廣東人，在此已居住4年。

因兩人年紀相仿，平時交流比較多，關係融洽。小明不願讓家人擔心，所以未撥打120（內地急救電話），也沒有告知親友。「他可能怕打120會聯繫到家人，讓父母操心」，小萬解釋道。

租客小明在和業主小萬視訊。（瀟湘晨報）

對於未接到電話，小萬深感愧疚：「他第一時間給我打了幾十個電話，我卻沒聽到……如果因為這樣沒能幫到他，我心裏會很難受。我很願意幫助別人，哪怕自己受點委屈也無所謂」。