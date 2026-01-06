臘腸狗墮樓恐癱瘓　冷血主人竟不聞不問　罰終身不得養貓狗

台灣新北市新莊區日前發生一宗犬隻高處墜落重傷案件。



邱姓飼主因搬遷至新住處，將臘腸狗獨留於尚未熟悉且未設防護措施的環境中，臘腸狗自3樓陽台欄杆縫隙墜落至1樓，當場痛苦哀號，樓下住戶聽聞後立即通報動保處前往處理，臘腸狗雖保住一命，但醫療照護過程卻面臨飼主不聞不問。新北動保處表示，飼主已違反動保法、動物傳染病防治條例重罰12.8萬元（台幣，下同，約3.2萬港元）罰緩，飼主需上3小時教課課程，並列為黑名單終身不得飼養犬貓。

經過治療後，臘腸狗情緒較為穩定。（新北市動保處圖片）

陽台欄杆縫隙大 有明顯墜樓風險：

經送醫搶救，犬隻雖撿回一命，但經獸醫師診斷，因高處墜落導致骨盆骨折，傷勢嚴重，恐有終身癱瘓之虞。動保處第一時間聯繫飼主，說明犬隻傷勢及後續醫療照護需求，惟飼主未即時到院探視或妥善安排後續照護事宜，經多日聯繫與查證，仍未見其履行基本照護責任。

動保處認定，飼主對受傷犬隻未盡應有照護義務，已構成棄養行為。經新莊分局福營派出所員警通知飼主到案說明後，動保處依據相關事證，認定飼主違反多項動物保護及相關法規。

動保處說，該案飼主違反動物保護法第5條第2項，未提供動物安全之生活環境；同法第5條第3項，棄養動物；另查有未依規定辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依動物傳染病防治條例完成狂犬病預防注射等情事。

動保處依法裁處12.8萬元罰鍰，並命飼主接受3小時動物保護教育課程，且列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。

新北市動保處表示，飼主對所飼養動物負有終身照護責任，動物一旦發生意外受傷，飼主更應即時提供必要醫療與妥善照顧，絕不可置之不理。犬貓天性好奇，對陌生環境尤其容易發生危險，呼籲民眾於搬遷或生活環境變動時，務必事先完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護措施，並避免獨留寵物於未設防的環境中，以免發生憾事。

