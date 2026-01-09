求復合被拒！狠男跨年夜捅前女友26刀泄憤 家屬：被拉回補刀
撰文：唐雪艷
出版：更新：
1月1日，浙江一女子因拒絕和前男友復合，被對方連捅26刀去世。家屬透露，女子曾掙脫過，還是被拉回來強行補刀。目前，疑犯已落網且認罪，案件等待辦理中。
女子跨年夜遭前男友捅殺 現場血跡斑斑
被害人哥哥何先生透露，1月1日凌晨，其妹妹被前男友連捅數刀後，搶救無效離世，事發後檢視遺體時看到共有26處刀傷。
據了解，其妹妹於跨年夜晚上被前男友約出去吃飯。用餐結束後，在被前男友送回家的路上，她看到行駛方向不對，有所慌張，後遭遇不幸，「我妹妹喊過救命的，喊過救命以後跑出來，又被他拉進去補了好幾刀。醫生告訴我現場都是血」。
分手期間遭男方數次威脅 稱帶她一起走
何先生介紹說，妹妹和前男友認識於2019年，最近兩三年經常吵架，約2個月前分手，分手期間男方曾數次進行威脅，「他不同意分手，也威脅過她，半夜還把她帶到過山上要殺她，我妹妹說她跪下來求他的」。
據何先生提供的一段影片顯示，疑犯在事發前一個月找到受害者的工作場所時曾說：「你想死嗎？……愛到最後就是痴狂，我既然不能擁有你，我就帶你一起走。」
何先生表示，家裏現在都處於恐懼和悲痛中，「我們的訴求是要判死刑」。 警方透露，目前疑犯已被拘留且已認罪，警方已提請檢察院批捕，案件正在辦理中。
