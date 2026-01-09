海航系統故障　鄭州飛廣州機票竟低至5元　公司：已售的票皆有效

內地多地網民周五（9日）上午異口同聲地在社交平台發帖稱，海南航空的機票系統疑似出現問題，多個航線出現超低價票，甚至僅需5元（人民幣．下同）便可以買到從河南鄭州到廣東廣州的機票。對此，海航發布公告，證實系統臨時故障，已完成修復，還承諾在此期間已售出的所有機票全部有效。



鄭州飛廣州機票竟低至5元。（極目新聞）

在社交平台，多地網民曬出了購票界面，顯示廣州飛北京只要130元，鄭州飛廣州更只要5元。還有網民稱自己花費360元，就買到了黑龍江哈爾濱飛河南三亞的機票，且允許免費改簽任何時間；也有人稱從武漢到哈爾濱的機票，兩大一小才花費900元。

一名網民向媒體透露，上午10時20分左右，海航的購票系統疑似出現程式錯誤（bug），多條航線出現了低價機票，但約20分鐘後就恢復正常。

有人稱從武漢到哈爾濱的機票，兩大一小才花費900元。（極目新聞）

上海到廣州也只需60元。（極目新聞）

中午12時43分，海南航空發布公告稱，上午10時左右，因系統臨時故障，部分航線機票價格顯示異常，對此給廣大旅客帶來的不便深表歉意。公司已第一時間緊急排查處理並完成系統修復，目前均已恢復正常。

海航還強調，在此期間，已售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。