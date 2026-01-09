曾因「四方髮型」爆紅　肖洪飛：已離開法律行業　改行賣珠寶大虧

曾因獨特「四方髮型」和法律科普影片爆紅網絡的前深圳某法律服務公司法務主任肖洪飛，近日再次宣布公開轉讓其快手帳號。肖洪飛在接受內媒採訪時透露，自2025年轉讓抖音帳號後，他已徹底離開法律行業近兩年，轉行從事珠寶玉石生意卻虧損100多萬元人民幣，目前經濟拮据，家庭負擔沉重，故決定將快手帳號一併轉讓。



據《極目新聞》報道，肖洪飛介紹，此次轉讓的快手帳號「@肖先生」由其本人運營，自2022年起至今，擁有26萬粉絲，獲讚超過300萬。帳號共發布469個作品，多為法律相關內容，最後一段影片更新於2025年1月13日，此後已停更一年。他表示，對帳號售價暫無預期，不知能賣多少錢。

肖洪飛的帳號。（極目新聞）

肖洪飛稱，已離開法律行業近兩年，未來也不會回歸。2025年，他與他人合夥經營珠寶玉器生意，結果虧損嚴重。他坦言，做自媒體這些年沒賺到錢，帶貨也沒做起來，一直背著債務。他需撫養家中三個孩子，壓力巨大。目前，他在江蘇從事二手車銷售幕後工作，直言本來就是修車出身，算回歸老本行，對這個行業還是挺熱愛的。

肖洪飛已離開法律行業。（極目新聞）

據了解，肖洪飛最早因「四方髮型法律工作者」形象走紅，2022年後因自曝被美女騙走600萬元經歷進一步爆火，抖音粉絲一度從數萬暴漲至50萬。但他感嘆，自媒體變現難度大，法律咨詢業務漸少，帶貨無果。2024年10月，他曾宣布轉讓抖音帳號，轉戰珠寶生意，並通過媒體告誡年輕人：「自媒體的水很深，並不是有點才藝拍幾個視頻就能混飯吃。期待靠自媒體、短視頻一夜暴富的，不會有好結果。」

主動搭訕美女卻慘遭「殺豬盤」

2015年，肖洪飛在其住家附近經常遇到一位衣著性感的美女，後來他主動搭訕，並在對方推薦下加入資金盤及陸續加大投入，直至2020年共投入600多萬。

肖洪飛表示，該名女子聲稱單身，在廣深一帶有房產，還有幾千萬存款，「這些錢說是通過一些項目賺來的，就這樣引誘我」。當他投資全副身家後，不但沒有賺錢，對方更失聯「走佬」，公司也倒閉，他才意識到可能遇到「殺豬盤」，「而且那個投資平台就是那女子的老公開的，後來我就報了案」。

肖洪飛表示，案件至今無進展。不過，他笑言自己仍保留標誌性的四方髮型。