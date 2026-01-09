普洱茶包裝顯示保質期長達100年？專家：無法驗證，更像營銷噱頭

近日，有消費者反映，購買的COSTA有機普洱茶（熟茶）緊壓茶，顯示保質期長達100年。有食品專家指出，保質期100年的說法更像是營銷噱頭，無法驗證且存在較高的食品安全風險。



綜合《中新經緯》《界面新聞》報道，有消費者購買的產品包裝頁顯示，該款產品的生產日期為2025年10月1日，保質到期日為2125年10月1日，保質期長達100年。

COSTA在2019年成為了可口可樂大家族的一員。（大河報）

多項疑問無法解答？ 客服回應：以包裝為準

COSTA咖啡旗艦店的客服稱，該款產品是茶餅，「茶越久越好」。至於能否真的放100年，客服稱，茶葉保存得當（避光常溫保存）就可以放很久。

對於該保質日期如何確定？客服稱，「具體以收到的包裝為準，茶餅是可以長期保存的。多次撥打茶葉包裝盒上的聯繫電話」，也只有「用戶正忙」的提示音。

購買普洱茶包裝顯示保質期長達100年？（中新經緯）

電商平台顯示，該款COSTA有機普洱熟茶售價為53元（人民幣），淨含量為35克，保質期為「在符合儲存的條件下，適宜長期保存」。

旗艦店已無相關產品

目前，天貓平台「COSTA官方旗艦店」和京東平台「COSTA COFFEE咖啡旗艦店」，均未發現相關普洱茶產品，平台客服稱目前店舖內沒有普洱茶。天貓平台客服稱：「（普洱茶）應該是前段時間下架的」。而京東平台客服則表示：「無貨自動下架」。

COSTA官方旗艦店未發現相關產品。（界面新聞）

普洱茶的保質期普遍較長 注重防潮和乾燥

電商平台上大益旗艦店客服提供的外包裝照片顯示，普洱茶的保質期為「在符合儲存條件下適宜長期保存」，儲存方法為「防潮、防異味、乾燥、通風」。

該客服稱，純普洱茶是沒有保質期的，越陳（年份久）越香可長期存放。可以用陶瓷瓦缸和原包裝的棉紙進行儲存，打包快遞的氣泡或塑料等建議去除。另外，客服稱建議不要放冰箱，一般濕度控制在60度以下為宜，濕度大的情況下茶餅容易發霉。

普洱茶的保質期普遍較長，需要防潮。（小紅書：@愛喝茶的小橘）

茶葉店銷售人員：普洱和白茶的保質期普遍為10至15年

北京某茶葉店銷售人員說，「普洱和白茶的保質期較長，普遍為10至15年，綠茶、紅茶的保質期通常是1年半、2年，也有一些茶的保質期為3年、5年。不同的製作方式讓茶的保質期也不一樣，茶餅保質期通常會更長一些」。而在該茶葉店內，一款茉莉花茶和一款小種紅茶的保質期均為1年。

該銷售人員介紹，「『適宜長期保存』就是說在適合的儲存條件下能一直存放，只要不發霉、沒有變質，就能喝」。

店內已無普洱茶售賣。（淘寶：@COSTA官方旗艦店）

專家：「保質期100年」無法驗證更像噱頭 還有食品安全風險

食品產業分析師、廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬介紹，目前國家對於茶葉的保質期未進行統一規定，不同的茶執行的標準不同。

朱丹蓬表示，「像普洱、黑茶、白茶等特殊茶葉，保質期相對會更長。比如普洱茶，公眾對於普洱茶的認知是『越陳越好』，但從科學的角度來說，如果普洱茶的發酵時間過長，或是儲存不當，很容易引發霉變，存在一定的食品安全隱患」。

淘寶部分商家的普洱茶保質期為7300天（20年）。（淘寶：@沁愛旗艦店）

朱丹蓬認為，「保質期100年」更像是營銷噱頭，無法驗證且存在較高的食品安全風險。「不要說放100年，有的茶葉放幾十年就已經變成茶膏了」。

上海漢盛律師事務所高級合夥人李旻表示，普洱茶的國家標準明確表述為「在符合標準的儲存條件下，適宜長期保存」，而非固定年限。100年是具體期限，與「長期保存」的定性表述衝突，不符合標準的標註要求。

李旻表示，「100年遠超食品行業普遍認知的安全與品質可控期限，無法通過科學驗證在100年內始終符合食品安全與品質要求。且長期保存的前提是『符合儲存條件』，100年中儲存條件的波動（如溫濕度、異味、蟲害等）無法保證，標註固定年限會忽略該前提，因此不宜如此標註」。

淘寶部分商家稱，純普洱茶沒有保質期，越陳越好。（淘寶：@新益號茶葉旗艦店）

可口可樂官網顯示，COSTA始於1971年的倫敦老天堂街，COSTA兩兄弟秉持著對咖啡的熱情將高品質咖啡從意大利帶到了英國。2019年可口可樂公司收購COSTA集團並推出COSTA即飲咖啡飲料、即飲奶茶飲料等系列產品。自此，COSTA成為了可口可樂大家族的一員。

去年8月，可口可樂被指開始考慮出售COSTA在全球範圍內的門店業務。