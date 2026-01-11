蔣介石日記公開　驚現詳實買春及禁慾心路歷程　來香港也嫖妓

蔣中正（蔣介石）的日記著作權於今年1月1日正式屆滿，台灣國史館將相關內容數位化後上架開放閱覽。然而，這批珍貴史料中，引發網友最熱烈討論的並非軍國大事，而是蔣介石年輕時期詳實記錄的「買春」與「禁慾」心路歷程，被網友戲稱根本是「百年前的D槽外流」。



日記中驚見「見色心淫、狂態復萌，不能壓制」等露骨字句，乍看以為是言情小說，實則是蔣介石的親筆手記。內容詳述了他早年在香港的「買春」經歷，甚至紀錄了下午看完書、晚上買春後感到「愁病不堪」的悔恨心情，連與車夫打架的瑣事也鉅細靡遺。

作家管仁健說：「我們話又說回來，這個時候他都已經30幾歲了，為什麼還會出現這種，青少年時代的這樣的內容？我們只能說他是非常坦白的人。早年在中國大陸的時候，他就曾經講過他非常痛心，有三年的日記，因為遺失找不到了。」

看來蔣介石確實有寫日記的習慣，且對自己相當誠實。日記中不少篇幅揭露了他痛苦的「戒色」過程，例如自我喊話：

介石、介石，汝何不能戒色。

不入妓館、方可不做盲人之想。

此外，蔣介石一生歷經四段婚姻，但在日記中提到元配毛福梅的次數屈指可數。兩人維持了26年的婚姻，日記中竟只有3筆相關紀錄。蔣介石在文中透露，因母親擔憂自己年事已高，在他13歲時幫他娶了大六歲的毛福梅，字裡行間充滿怨懟。

作家管仁健說：

這個是他自己刻意保留的，我想這個真實度是不需要去懷疑的。如果他要去焚毀的話，像他裡面這樣的字句，他早就可以焚毀了。

這些超露骨的日記內容曝光後，被網友笑稱是吃了「誠實豆沙包」。不過，專家也緩頰，蔣介石日記並非全是不正經的內容，後期也記載了大量與共軍搏鬥及撤退來台後的軍政決策。

作家管仁健說：

應該說在蔣介石40歲之前，他自己也沒有想到，日後他會成為在這個人類歷史上，一個這麼重要的人物，否則的話我想他的日記，也不會這樣寫啦。

不論百年前或百年後，這份「元首級」的私密日記，讓後人看見了歷史人物最真實、也最人性化的一面。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】