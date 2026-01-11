中國女導演賴宇晴柬埔寨民宅墮亡　警方立案調查拘留兩名死者友人

23歲中國女導演賴宇晴赴柬埔寨拍攝後在金邊墮樓，送院後不治。當地警方以故意暴力致人死亡立案調查，兩名死者友人被依法拘留，目前案件已移送司法機關處理。



《柬中時報》接獲警方報告，中國女導演賴宇晴在金邊墮樓身亡一案，兩名疑犯是死者友人，分別為印度籍男子JATLA SIDDARTHA及中國籍女子LI FANG，均被依法拘留。

警方報告顯示，2025年12月30日凌晨0時30分，賴宇晴在金邊市一處民宅墮下，後送院救治，今年1月2日下午5時許因傷重不治。該民宅底層為房東自住，一樓出租予JATLA SIDDARTHA及LI FANG，二樓則由一名法國籍男子承租。

閉路電視畫面顯示，2025年12月29日晚上11時22分左右，一名法國男子回到住所打開院門時，死者正站在門外。隨後死者被帶入屋內並進入樓上居住區。至12月30日凌晨0時30分左右，CCTV記錄到樓上有人交談聲，其後死者從高處墮下，一名印度男子與一名中國女子隨即下樓查看並扶起傷者。

醫院出具的死亡證明顯示，賴宇晴因頭部與身體遭受嚴重撞擊而身亡。警方在案發現場欄桿上提取到指紋痕跡，作為後續調查證據之一。

賴宇晴父親已從中國趕赴柬埔寨處理善後。他透露，女兒於2024年來到柬埔寨，與幾位友人共同從事短劇製作工作，合作夥伴包括JATLA SIDDARTHA及中國籍女子ESTHERLI和LILY YANG。他不了解女兒在柬埔寨的工作與生活細節，只知道她曾於2025年9月19日前往韓國領獎。

他透露，2025年12月30日接獲外甥通知，得知女兒墮樓送院後，他於次日晚上購票赴柬埔寨。醫生曾稱，賴宇晴傷情嚴重，包括腦部腫脹及出血、肺部挫傷並伴有血塊，以及鎖骨與脊椎多處骨折，始終處於昏迷狀態，至1月2日宣告不治。

據木蘭國際電影節官網介紹，賴宇晴，祖籍福建，出生於天津。曾在紐約、洛杉磯和多倫多留學。曾以導演、演員、音樂人的身份參與多部短片及長片的製作，她的作品曾入圍多倫多國際電影節、BFI Flare、聖丹斯Ignite終選名單等。

賴宇晴的首部長片《潮汐低語Whisperings of the Moon》入圍第30屆釜山國際電影節，亞洲電影之窗單元。而這部長片的故事就是設置在柬埔寨金邊。