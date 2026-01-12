深圳小區機械車位設計失誤、未通電淪為擺設　業主：停車得飛進去

深圳一小區多位業主反映，小區已交付4個月，但規劃建設的460多個機械車位至今無法使用，現場不僅設備未通電且建材亂堆放，更存在車位被柱擋住、設在死角處等設計失誤，讓業主直言「停車得飛進去」。



《讀特新聞》報道，深圳大鵬新區帆灣海寓小區於2025年8月交付，業主反映不能使用的機械車位位於小區地下三層。

機械車位已經落滿了灰塵。（讀特新聞）

設備未通電 建材亂堆放 機械車位形同虛設

小區已交付4個多月，不少業主已經進場裝修，但機械車位仍無法使用。機械車位立柱上懸掛的操作設備標註有「廣西冠濤自動化設備有限公司」字樣，設備上插着鑰匙，但均未通電。

現場可以看到設備未通電，建材亂堆放。（讀特新聞）

據業主介紹，小區地下一、二層為普通車位，機械車位集中規劃建設於地下三層，據統計共設有460多個機械車位。然而，現場的機械車位積滿灰塵，甚至堆放了機械車位建材，部分被黃色網格圍擋圍住，人和車均無法進入。

車位設計失誤 業主：車要飛進去才能停

除了未通電，該小區的車位更存在設計失誤問題，包括被柱或其他車位擋住、被人防（設備）擋住、編號已刪除、尺寸小、擋住門、未安裝完成等。

編號為「3-209」的普通車位，直接擋住人防設施（防空洞）；編號「1-206」的車位設在死角處，其外側劃有4個車位，無通道可供車輛駛入，業主直言「這個車位，車要會飛才能停進去」。

在地下三層的一個角落裏，有一處明顯未建設完成的機械車位，擺放了5個車位底座，但並未搭建車位立體框架，業主對此感到無語，「這幾個車位是拿來湊數的嗎？」。

相關部門稱已要求建設方整改

帆灣海寓小區由深圳市貝添利電子有限責任公司開發建設。項目於2020年12月開工，規劃建設1788套安居型商品房。業主介紹，小區地下停車場有三層，規劃車位數量1205個，其中460多個為機械車位。

業主希望機械車位有相關部門承擔責任。（讀特新聞）

針對機械車位規劃建設存在的問題，業主多次向相關部門反映。2025年12月26日，深圳市規劃和自然資源局大鵬新區管理局回應，針對車位編號混亂、尺寸不達標等問題，開發商解釋稱，此前因部分業主反映交通標識不清，遂自行作出優化調整，後續又開展「地坪漆整治」，才導致上述問題出現。目前，該局已約談開發商，並要求其立即整改。

面對不能使用的機械車位，業主主要關注機械車位是否已通過驗收，後續是否開展整改，以及誰負責監督整改工作，希望機械車位整改一事有相關部門或企業切實承擔責任。