乘客斷指交警助開路　杭州網約車司機衝紅燈撞車被判負全責感委屈

3個月前，浙江杭州網約車司機蔡師傅送一位斷指傷者去醫院，在交通警察（交警）帶路下衝紅燈後發生交通意外，卻被判要負全責。

蔡師傅深感委屈，認為自己只是配合交警指示救人，助人為樂卻好事變壞事。他已申請覆核，但蕭山交警大隊仍維持原判「闖紅燈，要負全責」。



《小強熱線》報道，蔡師傅3個多月前接到一個網約車訂單，3人上車後，他發現其中一位乘客受傷，手指被切斷，「斷指放在塑料袋裏面，傷處鮮血直流」。大約行駛一公里後，蔡師傅見路邊有身穿「巡防」字樣制服的交警執勤，「警燈在閃，乘客和傷者也主動尋求交警幫助帶隊」。

蔡師傅稱是交警示意跟著他走，出事後卻被判全責，「我確實委屈、困惑、迷茫」。（小強熱線）

交警查看後發現車上確有傷者，打了兩通電話後，並讓蔡師傅尾隨他，但剛開車幾百米便發生意外，「當時交警在前面走，速度也不慢的，我就在後面跟著，他過路口的時候應該是紅燈，他剛剛過了路口，我就走到路口中間，被一輛私家車撞了」。

蔡師傅表示，自己助人為樂卻好事變壞事，車禍發生一個多月後，結果認定他衝紅燈全責，蕭山盈豐交警中隊曾聯繫他，稱為他申請「見義勇為」稱號，並適當給予一定的補償，但他沒有接受。

蔡師傅的車輛被撞。（小強熱線）

左邊車頭被撞毀。（小強熱線）

蔡師傅認為，自己的損失太大，意外發生後40多天沒有開工，沒有經濟收入，保險費更上漲。他不認可自己要負全責，遂申請覆核，但蕭山交警大隊重新調查後，仍認定他「闖紅燈，要負全責」。蔡師傅表示，當時是交警示意跟著他走，出事後卻判其全責，「我確實委屈、困惑、迷茫」。

蕭山交警大隊工作人員稱，根據上級部門的覆核意見，經補充調查後作出了目前的責任認定。

蕭山交警大隊認定蔡師傅闖紅燈，要負全責。（小強熱線）

有內地律師稱，即使有交警開路，司機仍要確保紅綠燈路口可以通行、安全的情況下才可通過，「不是說有交警開道你就是一路綠燈」。蔡師傅已申請覆核，若覆核還達不到其要求，他可以提起行政訴訟，要求撤銷具體行政行為，由司法裁判相關責任的分配比例。