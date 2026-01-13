山東一診所稱被醫德綁架要放棄低端患者　官方約談批評責令整改

山東沂南縣一間私人診所將患者分為「低端」與「優質」兩類，並公開宣稱「要放棄低端患者」。

1月12日，沂南縣衛生健康局發布通告稱，該局已約談批評診所負責人王某學，並責令其立即整改，該診所的公告已經撤除。



網傳公告以「收費高低與醫德無關 要放棄低端患者」為題，內容提到「低端患者，花1塊錢，要10塊錢的藥，100塊的效果，還得要1000塊的服務！轉頭挑三揀四，耍賴訛錢，你不滿足他，就拿醫德綁架你。」「優質患者完全不一樣！只要你有真本事，能解決他的問題，人家從不討價還價，價格合理貴點，心甘情願買單！」。

診所張貼公告稱要放棄低端患者。（合新聞）

《合新聞》報道，涉事醫療機構負責人王某學稱，有些患者就診時不配合治療還抱怨費用高，甚至故意刁難。

他從網上看到相關內容後覺得有道理便予以照搬，目的是「為了保護自己」，並承認公告內容可能令部分患者感到不適，但強調診所日常運營需要成本，並稱「開診所，不能想著救所有人，愛心泛濫是不行的」。

涉事的沂南永學中醫診所。（合新聞）

1月12日，山東省臨沂市沂南縣衛生健康局發布通告稱，經查，涉事單位為沂南永學中醫診所，公告落款的「沂南腎臟病研究所」為該診所註冊名稱，屬於私人診療機構。現年76歲的機構負責人王某學，因對部分就診者支付較低費用卻要求過高服務有所不滿，便從網上下載相關內容並在診所內張貼。

通告稱，該言論嚴重背離了醫者仁心的職業操守和醫療機構醫德醫風的根本要求。該局已約談批評王某學，責令該診所立即整改。目前，涉事公告已被撤除，該局將持續關注並嚴格監管該診所。