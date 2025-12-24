河南一家5口4人罹患「甲狀腺癌」　醫生呼籲高危家庭早篩查

據內媒《小莉幫忙》報道，近日，河南省腫瘤醫院超聲醫學科在接診過程中，接到家族集體患癌案例。一5口之家，4人先後確診「甲狀腺癌」，包含3名兄妹與其父親，引發關注。



+ 2

據河南省腫瘤醫院超聲醫學科主任醫師翟淵鵬講述，最初是家中年紀最小、年約30多歲的弟弟因體檢發現甲狀腺結節，來到醫院接受治療。醫生在穿刺過程中，確診了「甲狀腺乳頭狀癌」。後來兩位姐姐前來醫院探望時，也接受了檢查， 又相繼查出同樣的癌症。而他們的父親，因為 「甲狀腺癌」，已經做了切除手術。

翟淵鵬醫生表示，「甲狀腺癌」雖整體預後較好，但並非所有類型都溫和，其中有一小部份發展較快、惡化程度較高，病情進展後可能發生骨轉移、肺轉移等，因此患病後切勿拖延治療，早發現、早干預是改善預後的關鍵。

同時醫生特別提醒，癌症具有一定的家族遺傳傾向，若親屬中有人確診肺癌、胃癌、甲狀腺癌等惡性腫瘤，其他家庭成員應提高警惕，及時前往醫院進行相關篩查，以便儘早發現潛在健康風險。