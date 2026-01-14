深圳現｢1元起拍房｣　男子斥65萬拍下發現為僭建怒提告　法院咁判

網絡拍賣平台上常見標榜「一元起拍」的二手房源，吸引大量圍觀。近日，李某通過網絡競拍的方式拍下了深圳南山區一套「一元起拍房」，房產最終成交價65萬餘元（人民幣，下同）。但交付後李某方才得知該房產屬於違建房屋（僭建物），遂向法院提起訴訟，最終成功讓房東返還購房款。



65萬元競拍一套房 拍下後發現是僭建

據《深圳新聞網》報道，李某通過網拍以65萬餘元競得一套標注「1元起拍」的房產。拍賣資訊顯示，該房產屬合作建房，無房產證。李某與房主王某簽訂協議後，才發現房屋屬於僭建，遂訴至法院要求退款。

深圳部分「一元起拍」的二手房源。（深圳新聞網）

法院審理認定，涉案房產為違法建築，雙方簽訂的買賣合同因違反法律強制性規定而無效，判決王某返還李某購房款60餘萬元。

此外，該案主審法官指出，深圳部分歷史遺留的「統建樓」「小產權房」等違法建築，在網絡平台上被包裝拍賣，嚴重損害買受人權益，擾亂市場秩序。由於網絡拍賣「一錘定音」且掛拍主體分散，買家維權成本高、款項難追回。

深圳一處小產權待拆遷物業。（搜狐焦點深圳）

小產權房成「一元起拍」重災區 專家提醒噱頭背後藏風險

值得注意的是，「一元起拍」現象在小產權房領域尤為突出。據《證券時報》報道，從2024年底至2025年7月，僅龍西樓嚇新圍村住宅樓已經拍出超過25套房源。

阿裡法拍上龍崗區龍西樓嚇新圍村住宅樓拍賣的房源，這些成功拍出的房源中，戶型面積多為35.25㎡和22㎡，每一場報名人數在6-14人次不等。（搜狐焦點深圳）

此外，寶安松崗一套55㎡的三房兩廳一衛房源，也掛出了1元起拍價，最後拍出了36萬的總價，另一處松崗紅星格布村新區一套33㎡的一居室就從1元拍到了15.4萬元。

松崗紅星格布村新區一套33㎡的一居室就從1元拍到了15.4萬元。（搜狐焦點深圳）

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示：「『1元起拍』只是一些拍賣公司吸引購房者的噱頭。要注意其背後是否有其他貓膩和負債，防範認購後背負了新的成本。」

儘管風險顯著，仍有人出於自住、博拆遷或期待「轉正」等心理參與競拍。然而，政策層面已進一步收緊。2025年7月，廣東省自然資源廳發文明確強調「小產權房」不得辦理登記，徹底打破了此類房產「轉正」的幻想。