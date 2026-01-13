太粗暴！長春男客廳放舊床遭停供20日天然氣　批職員檢查時不解釋

近日有內地媒體報道，吉林長春的趙先生因為在客廳放了一張閒置不用的舊床，家中被停供20天的天然氣，導致不能開火做飯。



趙先生稱，當時天然氣公司職員上門檢查，並沒有明確告知該區域不能放置床具，而是拍了一張圖片就走了，隨後便直接粗暴停供天然氣。事後趙先生找燃氣公司投訴無果，後續找媒體報道後，對方才上門幫忙處理事件，恢復天然氣使用。



因客廳放舊床，趙先生家中被停供20天的天然氣。（央廣網）

趙先生家中的天然氣被直接停供20天，導致無法開火做飯。（央廣網）

央廣網報道，趙先生家房子是上下兩層，因為孩子長大換新床，那張舊床就從樓上臥室搬到樓下。而樓下的房屋佈局是一間臥室連着洗手間、客廳和廚房，兒子那張舊床因一時沒辦法處理便就放在客廳。

2025年12月，趙先生家發現一樓的燃氣錶不能充值使用，便叫天然氣公司職員職員上門處理。職員解釋，趙先生家中一樓的廚房是開放式，和客廳相連，因客廳有床，不符合使用天然氣的規定，於是在上次安檢時就停止天然氣的充值。

這次天然氣公司職員發現舊床還在客廳，更當場關閉燃氣閥門，還給燃氣錶貼上封條，導致趙先生一家在隨後的20日徹底不能用天然氣做飯。

因趙先生把兒子舊床放在客廳，導致家中天然氣被停供。（央廣網）

看到這樣的處理，趙先生很氣憤，他說，之前上門檢查的職員根本沒說床具放在客廳就停供天然氣，「他們拍了一張圖片就走了，結果導致天然氣停供。那是一張閒置無用的床，如果事先說明，我們可以按照規定來處理。這麼直接斷供（天然氣），太簡單粗暴了。」

天然氣公司職員解釋，趙先生家中廚房是開放式，和客廳相連，因客廳有床，不符合使用天然氣的規定。（央廣網）

隨後，趙先生多次和長春市天然氣公司客服溝通，但對方堅持，趙先生要麼在廚房和客廳之間做拉門，要麼撤走舊床，否則不能恢復供氣。

直到1月9日，央廣網記者找到長春市天然氣公司負責人，對方表示，相關法規明確不能在廚房等燃氣設施場所設置床鋪或居住，接下來會派人去趙先生家中勘察，做進一步處理。

1月10日，趙先生家恢復燃氣供應，他說，天然氣公司職員上門將放客廳的舊床搬到旁邊的臥室，並拆掉了停止天然氣供應的封條。