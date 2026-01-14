乘客深圳地鐵月台拍攝打卡　遭保安喝止「不讓拍」　官方咁回應

「花果山」、「翻身」等作為深圳地鐵有趣的名稱，時常吸引乘客拍照。惟有民眾近日表示，自己在深圳地鐵「碧眼」站拍照時，遭地鐵保安人員喝止「站台不讓拍照」，事件引發熱議。



有民眾覺得這個站名「碧眼」很好聽。（深圳交通百科）

有民眾拍攝地鐵站名被地鐵職員喝止「站台不讓拍照。」（南方日報）

南方都市報「奧一新聞」報道，去年12月有市民第一次乘坐深圳地鐵6號線支線，當時他注意到地鐵名稱「碧眼」很好聽，在確認不會影響列車正常營運及侵犯他人肖像權後，便拿起手機拍攝，沒想到此舉惹來地鐵保安人員喝止，「你拍甚麼，拍甚麼？站台不讓拍照。」當時他以為會被要求刪除圖片，便向對方展示手機，但對方見狀未再多言，隨即離開。

隨後，該名民眾將事發經過發布在網上，並求問「深圳地鐵站台內是否有禁止拍照的規定？因為站內未看到類似的禁止圖示。」

深圳地鐵官方回應：應當事先徵得同意

隨着事件引起網民關注，深圳地鐵集團日前作出回應表示，根據有關規定，在城市軌道交通設施範圍內拍攝影片或者廣告等活動，可能對正常營運秩序造成影響的，應當事先徵得營運單位同意。

深圳地鐵官方回應，在內拍攝可能影響營運秩序，應當事先徵得同意。（深圳交通百科）

針對今次次事件中保安人員服務態度及解釋工作不到位的情況，深圳地鐵集團下一步將做好保安人員的專項培訓工作。

對此有網民表示，在地鐵內若沒有影響到列車運行或者拍到他人，拍攝無可厚非。反感的是，一些網絡博主在地鐵高峰時段直播拍攝，也沒有對畫面打格仔，「這種行為就很討厭。」